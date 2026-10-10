Vì sao trinh sát cơ SR-71 bị rò nhiên liệu khi còn nằm trên mặt đất?

Nghe giống một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, nhưng với trinh sát cơ SR-71 Blackbird, hiện tượng rò nhiên liệu khi còn nằm trên mặt đất lại là một phần trong cái giá phải trả để chiếc máy bay có thể bay trên Mach 3.

Trinh sát cơ SR-71 được chế tạo chủ yếu bằng hợp kim titan để chịu được nhiệt độ cực cao phát sinh khi bay với tốc độ siêu vượt âm.

Nhưng titan cũng đặt ra một bài toán đặc biệt: kết cấu máy bay sẽ giãn nở đáng kể khi nhiệt độ tăng.

Các kỹ sư của Lockheed vì thế không thể thiết kế thân SR-71 kín khít theo cách thông thường. Nhiều mối nối trên thân máy bay được thiết kế với những khe hở nhất định khi máy bay còn lạnh trên mặt đất.

Khi nhiệt độ tăng lên trong quá trình bay, các chi tiết titan giãn nở và những khe hở này thu hẹp lại.

Điều đó dẫn đến một hiện tượng nổi tiếng: nhiên liệu JP-7 có thể rò rỉ qua một số mối nối của các thùng nhiên liệu tích hợp trong thân máy bay khi SR-71 còn ở mặt đất.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc thân máy bay nóng lên. Khi SR-71 tăng tốc lên tốc độ hành trình, phần lớn bề mặt máy bay phải chịu nhiệt khí động rất lớn. Nhiệt độ của một số khu vực trên thân có thể vượt quá 300°C.

Khi kết cấu titan nóng lên và giãn nở, các mối nối trở nên kín hơn. Nói cách khác, SR-71 được thiết kế để đạt trạng thái kín tối ưu khi đang bay ở tốc độ cao, chứ không phải khi đứng yên trên đường băng.

Đây là một trong những điểm khác biệt căn bản giữa trinh sát cơ SR-71 và máy bay thông thường.

Với một máy bay phản lực thông thường, rò nhiên liệu là dấu hiệu của một vấn đề cần khắc phục ngay.

Nhưng với SR-71, một lượng rò rỉ nhất định ở trạng thái nguội là hệ quả của thiết kế kết cấu. Các đội kỹ thuật phải chấp nhận điều này và xử lý nó trong quy trình vận hành.

Sau khi cất cánh, khi thân máy bay nóng dần lên, các mối nối giãn nở và trở nên kín hơn. Khi SR-71 bước vào chế độ bay tốc độ cao, kết cấu đạt trạng thái phù hợp với điều kiện mà các kỹ sư đã tính toán từ đầu.

Thiết kế này cũng liên quan trực tiếp tới loại nhiên liệu mà SR-71 sử dụng. Nhiên liệu JP-7 có đặc tính phù hợp với điều kiện nhiệt độ cao và có nhiệt độ chớp cháy cao hơn nhiều loại nhiên liệu hàng không thông thường. Nó cũng được sử dụng như một phần của hệ thống quản lý nhiệt trên máy bay.

Nhưng nếu chỉ nói SR-71 "rò nhiên liệu vì titan giãn nở" thì vẫn chưa đủ. Vấn đề thực sự là các kỹ sư phải thiết kế toàn bộ máy bay xoay quanh sự giãn nở nhiệt.

Thân máy bay, mối nối, thùng nhiên liệu, đường ống, động cơ và hệ thống nhiên liệu đều phải chịu được sự thay đổi kích thước khi SR-71 chuyển từ trạng thái lạnh trên mặt đất sang môi trường nhiệt độ cực cao ở Mach 3.

Chính vì vậy, hiện tượng rò nhiên liệu trên mặt đất không thể được xem đơn giản là một "lỗi thiết kế".

Nó phản ánh một sự đánh đổi rất đặc biệt: chấp nhận một kết cấu chưa hoàn toàn kín khi máy bay còn lạnh để đổi lấy khả năng hoạt động ổn định ở tốc độ mà phần lớn máy bay khác không thể đạt tới.

SR-71 vì thế có một quy trình vận hành khá khác thường. Máy bay có thể được tiếp nhiên liệu trước khi cất cánh, sau đó nhanh chóng rời mặt đất và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không khi cần thiết. Khi thân máy bay nóng lên, kết cấu đạt trạng thái làm việc phù hợp hơn.

Đây chính là nghịch lý thú vị của Blackbird: một chiếc máy bay được thiết kế để bay ở tốc độ hơn 3.500 km/h lại có thể "không hoàn hảo" khi còn đứng yên.

Và điều đó cho thấy trinh sát cơ SR-71 không phải một chiếc máy bay thông thường được nâng cấp để bay nhanh hơn.

Nó là một hệ thống được thiết kế ngay từ đầu cho môi trường Mach 3, nơi nhiệt độ, vật liệu và sự giãn nở của từng bộ phận đều trở thành một phần của bài toán khí động học.