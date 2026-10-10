Tin công nghiệp quốc phòng 10/10: Nga sẽ phát triển xe tăng thế hệ mới

Uralvagonzavod sẽ phát triển xe tăng thế hệ mới

Trong một ấn phẩm nhân kỷ niệm 90 năm thành lập, Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) của Nga đã thảo luận về triển vọng sản xuất các thiết bị quân sự mới.

"Chúng tôi đang phát triển các loại xe tăng và xe chiến đấu thế hệ mới, đồng thời áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất xe bọc thép", UVZ cho biết.

Uralvagonzavod hiện là doanh nghiêp chế tạo phương tiện chiến đấu hạng nặng hàng đầu của Nga. Nguồn: TASS

Đại diện UVZ nhấn mạnh rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, UVZ đã tăng sản lượng quân sự lên nhiều lần và "hơn 300 cải tiến khác nhau đã được thực hiện đối với các xe bọc thép của hãng, giúp cải thiện hiệu suất chiến đấu và khả năng bảo vệ".

Trước đó, công ty đã thông báo hoàn thành việc thử nghiệm phiên bản nâng cấp của xe sửa chữa và cứu hộ bọc thép BREM-80. UAZ chính là nơi phát triển mẫu xe tăng thế hệ 4 T-14 Armata của Quân đội Nga, và cũng là nơi sản xuất và nâng cấp các phiên bản xe tăng T-90 và T-72.

Brazil bắt đầu thử nghiệm máy bay chiến đấu Gripen E lắp ráp

Công ty Saab của Thụy Điển thông tin, các cuộc thử nghiệm bay của chiếc máy bay chiến đấu Gripen E đầu tiên được lắp ráp bên ngoài Thụy Điển đã bắt đầu vào ngày 6/10 tại cơ sở của công ty Embraer của Brazil ở Gaviao Peixoto (São Paulo).

Chiếc máy bay do phi công thử nghiệm Jacob Högberg của Saab điều khiển, cất cánh lúc 10:21 sáng giờ địa phương để thử nghiệm tất cả các hệ thống chính và đặc tính bay ban đầu. Chuyến bay cất cánh đánh dấu chuyến bay nghiệm thu đầu tiên của máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt và đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn xuất xưởng của quy trình sản xuất tại Embraer.

Các kỹ sư của Embraer với sự hỗ trợ của các chuyên gia Saab, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện chuyến bay. Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng khác trong việc thực hiện kế hoạch chuyển giao công nghệ được nêu trong hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Gripen cho Không quân Brazil.

Máy bay chiến đấu Gripen NG. Nguồn: Defense News

Sau khi hoàn thành thử nghiệm nghiệm thu, máy bay sẽ trải qua quá trình chứng nhận và sẵn sàng bàn giao cho Không quân Brazil. Nó sẽ gia nhập Nhóm Phòng không số 1 (1 GDA), đóng tại Căn cứ Không quân Anápolis ở Goiás. Đơn vị này hiện đã vận hành 10 máy bay chiến đấu Gripen E.

Máy bay chiến đấu Gripen E được lắp ráp tại nhà máy của Embraer ở Gaviao Peixoto, sử dụng linh kiện của các nhà cung cấp Brazil và quốc tế. Các linh kiện cũng được sản xuất tại nhà máy của Saab ở São Bernardo do Campo. Theo hợp đồng hiện có với Không quân Brazil, 14 máy bay Gripen E sẽ được lắp ráp theo quy trình tương tự.

Giới chức Brazil và Thụy Điển đang đàm phán mua thêm 20 máy bay chiến đấu Gripen E/F. Việc bổ sung máy bay này sẽ đẩy nhanh quá trình thay thế các máy bay F-5 đã lỗi thời. Hầu hết các máy bay này dự kiến ​​sẽ được lắp ráp tại Brazil.

Ukraine sắp sở hữu máy bay Rafale?

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin thông báo rằng khóa huấn luyện ban đầu cho các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu Rafale của Pháp sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới. "Chúng tôi sẽ bắt đầu khóa huấn luyện sơ cấp cho các phi công Ukraine lái máy bay Rafale ngay trong tháng 11", Bộ trưởng Quốc phòng Vautrin phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Pháp.

Theo báo Vzglyad của Nga, các chuyên gia Mỹ đánh giá máy bay F-16 của Ukraine gần như không có cơ hội chiến đấu với máy bay Su-57 của Nga trong các cuộc không chiến.

Chiến đấu cơ thế hệ 4+ Rafale. Nguồn: Không quân Pháp

Rafale, trụ cột của Không quân Pháp, là máy bay chiến đấu đa nhiệm 2 động cơ, cánh tam giác, đạt tốc độ tối đa Mach 1,8 (khoảng 2.220 km/giờ), có khả năng siêu hành trình khoảng Mach 1,4 (1.730km/giờ), mang tải trọng vũ khí 9,5 tấn trên 14 giá treo.

Máy bay tích hợp tên lửa không đối không MICA, tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG, bom dẫn đường AASM Hammer, tên lửa chống hạm Exocet AM39 và tên lửa hạt nhân ASMP-A. Cấu hình mới F4 tăng cường năng lực cảm biến, liên kết dữ liệu và hợp nhất thông tin; bản F5 đang phát triển sẽ có radar RBE2 XG và khả năng mang tên lửa siêu vượt âm ASN4G.

Sức mạnh sinh tồn của Rafale được tăng cường nhờ hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA, vật liệu composite chiếm 70% khối lượng thân máy bay, thiết kế giảm phản xạ tín hiệu radar.

Không quân Ukraine hiện đang vận hành 5 loại máy bay chiến đấu, gồm Su-27, Su-24M, MiG-29A/UB, F-16 và Mirage 2000. Điểm tương đồng đáng kể về vũ khí và cơ sở hạ tầng bảo dưỡng giữa Rafale và Mirage 2000 có thể cho phép Không quân Ukraine đưa Rafale vào hoạt động nhanh hơn.