Chuyển đổi số giúp hộ kinh doanh tiết kiệm những khoản chi phí nào?

Những khoản chi phí có thể tiết kiệm

Giảm chi phí in ấn, lưu trữ giấy tờ:Việc sử dụng hóa đơn điện tử và sổ sách kế toán số giúp hộ kinh doanh giảm nhu cầu in hóa đơn, mua sổ ghi chép và lưu trữ chứng từ giấy. Thay vì quản lý hồ sơ thủ công, hộ kinh doanh có thể tra cứu thông tin trên máy tính hoặc điện thoại, thuận tiện hơn trong việc kiểm tra giao dịch và tổng hợp doanh thu.

Ảnh minh hoạ: AI

Đặc biệt, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho phép người bán lập hóa đơn ngay tại thời điểm giao dịch, hỗ trợ quản lý hóa đơn và giảm thời gian xử lý thủ tục liên quan.

Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý:Khi sử dụng phần mềm bán hàng, hộ kinh doanh có thể tự động hóa một số công việc như tính tiền, ghi nhận đơn hàng, tổng hợp doanh thu và lập báo cáo. Việc kết nối dữ liệu bán hàng, hóa đơn và thanh toán cũng giúp hạn chế nhập liệu nhiều lần, giảm công sức, thời gian đối chiếu số liệu.

Giảm chi phí đi lại, thực hiện thủ tục thuế:Hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử và dịch vụ công trực tuyến giúp hộ kinh doanh thực hiện nhiều công việc mà không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý như trước.

Việc tra cứu thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi quá trình xử lý trên môi trường điện tử có thể giảm thời gian đi lại, chờ đợi và chi phí phát sinh.

Bên cạnh đó, dữ liệu được tổng hợp có hệ thống giúp hộ kinh doanh thuận tiện hơn khi kiểm tra doanh thu, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn cần kiểm tra tính chính xác của thông tin và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành.

Hạn chế thất thoát hàng hóa và sai lệch sổ sách: Phần mềm quản lý kho cho phép theo dõi lượng hàng nhập, xuất và tồn, giúp hộ kinh doanh nhận biết mặt hàng bán chạy, hàng tồn lâu hoặc thời điểm cần nhập thêm hàng. Dữ liệu doanh thu được cập nhật thường xuyên cũng hỗ trợ đối chiếu giao dịch, phát hiện chênh lệch và kiểm soát dòng tiền.

Nhờ giảm sự phụ thuộc vào ghi chép thủ công, hộ kinh doanh có thể hạn chế nhầm lẫn trong quá trình bán hàng, kiểm kê và quản lý tài chính. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu đầu vào và cách vận hành hệ thống.

Tối ưu chi phí thanh toán: Thanh toán bằng mã QR và chuyển khoản giúp giảm các thao tác nhận, kiểm đếm tiền mặt. Khi thông tin giao dịch được lưu lại và đối chiếu với dữ liệu bán hàng, hộ kinh doanh có thể dễ dàng kiểm tra các khoản thu, hạn chế nhầm lẫn và theo dõi dòng tiền.

Tiết kiệm chi phí tiếp thị, mở rộng khách hàng: Các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và công cụ tiếp thị số giúp hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng mà không nhất thiết phải mở thêm cửa hàng.

Người bán có thể đăng tải thông tin sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và trao đổi với khách hàng trực tuyến, qua đó giảm sự phụ thuộc vào một số hình thức quảng bá truyền thống.

Chuyển đổi số cần phù hợp với quy mô kinh doanh

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, chuyển đổi số chưa chắc khiến mọi chi phí đều giảm. Bởi hộ kinh doanh có thể phải đầu tư thiết bị, mua hoặc thuê phần mềm, trả phí duy trì kết nối Internet và dành thời gian làm quen với công nghệ.

Nếu lựa chọn giải pháp vượt quá nhu cầu thực tế, chi phí đầu tư cho việc chuyển đổi số có thể không tương xứng với hiệu quả thu được.

Do đó, hộ kinh doanh nên ưu tiên số hóa những khâu đang tốn nhiều thời gian hoặc dễ phát sinh sai sót, như quản lý doanh thu, kiểm soát hàng tồn kho, lập hóa đơn và đối chiếu thanh toán. Việc lựa chọn công cụ cần dựa trên quy mô hoạt động, số lượng giao dịch, khả năng sử dụng và tổng chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, kinh doanh trên nền tảng số vẫn có thể phát sinh phí sàn, quảng cáo, vận chuyển, đóng gói và xử lý đơn hàng. Vì vậy, hộ kinh doanh cần tính toán tổng chi phí và hiệu quả doanh thu trước khi mở rộng hoạt động.

Nhìn chung, chuyển đổi số có thể giúp hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí giấy tờ, quản lý, đi lại và tiếp thị; đồng thời hạn chế thất thoát, nâng cao khả năng kiểm soát doanh thu. Nhưng hiệu quả không chỉ nằm ở việc giảm các khoản chi trước mắt mà còn ở khả năng vận hành hoạt động kinh doanh phù hợp, chính xác và minh bạch.