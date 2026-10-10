Hải quân Nhật Bản tiếp nhận tàu ngầm tấn công Taigei thứ 7

Lễ đặt tên và hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Taigei thứ 7 đã diễn ra vào ngày 8/10/2026 tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn MHI ở Kobe, con tàu mới mang tên Shogei và có số hiệu SS-519.

Con tàu nói trên được khởi đóng vào ngày 17/4/2024, sau khi hạ thủy, nó sẽ tiếp tục được lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, điện tử và vũ khí trước khi gia nhập hạm đội.

Theo kế hoạch, tàu ngầm Shogei sẽ được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (Hải quân Nhật Bản) trong năm tài chính 2027, tức là trước tháng 3/2028.

Hải quân Nhật Bản có kế hoạch đóng tổng cộng 7 tàu ngầm lớp Taigei, quá trình sản xuất diễn ra tại các nhà máy đóng tàu của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries.

Tàu ngầm lớp Taigei - Dự án 29SS thế hệ mới được thiết kế thay thế lớp Soryu, chúng vẫn giữ nguyên hình dáng tổng thể của phần thân tàu thế hệ trước, tuy nhiên có một số thay đổi về cấu tạo.

Thế hệ tàu ngầm mới có phần tháp chỉ huy được thu gọn với mục đích giảm sức cản thủy động lực học và cải thiện đặc tính tiếng ồn. Bên cạnh đó, những thay đổi bên trong không được tiết lộ.

Các tàu ngầm lớp Taigei còn nhận được kính tiềm vọng với radar và khí tài quang điện tử tối tân, sonar thế hệ mới, lớp phủ hấp thụ âm thanh cải tiến và vật liệu đặc biệt nhằm làm giảm đáng kể khả năng bị phát hiện.

Điểm đặc biệt và mang tính cách mạng của lớp tàu ngầm này đó là nó được trang bị hệ thống pin nhiên liệu lithium - ion hoàn toàn mới, thay thế cho dòng pin dùng a xít - chì truyền thống.

Theo giới thiệu, công nghệ pin lithium - ion giúp nâng cao độ an toàn do hạn chế được yếu tố tích tụ hơi a xít trong khoang tàu gây nguy cơ cháy nổ cao. Cùng với đó, hệ thống pin này có thời gian sạc ngắn và cần ít bảo dưỡng hơn so với pin a xít - chì cũ.

Khi đã loại bỏ hệ thống đẩy độc lập với không khí (AIP) kiểu động cơ Stirling để chuyển sang sử dụng pin lithium - ion, tàu ngầm tấn công lớp Taigei có thời gian lặn lâu hơn 50% so với lớp Soryu trước đó (khoảng 30 ngày đêm liên tục).

Khi không còn sử dụng AIP riêng biệt sẽ giúp đơn giản hóa hệ thống động lực và cho phép tàu sử dụng khối lượng và thể tích được giải phóng cho các khí tài tác chiến đặc biệt khác.

Ngoài công nghệ pin lithium - ion thì tàu ngầm lớp Taigei không để lại nhiều ấn tượng về kích thước khi có lượng giãn nước tiêu chuẩn vào khoảng 3.000 tấn, chiều dài thân 84 mét, chiều rộng 9,1 mét, thủy thủ đoàn 70 người. Vũ khí bao gồm ngư lôi và tên lửa chống hạm.