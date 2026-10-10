Audible muốn biến mọi cuốn sách thành sách nói

Tại Hội chợ Sách Frankfurt đang diễn ra từ đến 11/10 tại Đức, Audible thông báo sẽ mở rộng dịch vụ của mình, với các ngôn ngữ, tiền tệ địa phương và đề xuất đầu sách dành riêng cho từng khu vực, đến Indonesia, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan vào năm 2027.

Việc ra mắt này tiếp nối 11 thị trường đã được công bố tại Hội chợ Sách London hồi đầu năm nay.

Rachel Ghiazza, Giám đốc Nội dung, cho biết độc giả trẻ tuổi là một phần của xu hướng chuyển sang nghe sách nói nhiều hơn. Ảnh: Ed Nawotka

Liên tiếp mở rộng thị trường

Audible cũng trình bày nghiên cứu của NielsenIQ, dựa trên khảo sát 18.000 người nghe ở 11 quốc gia, cho thấy âm thanh đọc đang thu hút thời gian của mọi người khỏi màn hình và bổ sung, chứ không phải thay thế, việc đọc sách in và sách điện tử.

Một phần ba số người được hỏi đã nghe nhiều sách nói hơn năm trước, dẫn đầu là người nghe ở Brazil (46%) và Mexico (44%), tiếp theo là Anh (38%) và Mỹ (35%). Hơn một nửa (51%) cho biết âm thanh đã giúp họ chủ động thay thế thời gian giải trí trên màn hình, và 47% cho rằng nó đã giúp họ giảm việc sử dụng mạng xã hội.

“Âm thanh là định dạng phát triển nhanh nhất trong ngành xuất bản, nhưng tiềm năng còn lớn hơn nhiều”, Rachel Ghiazza, Giám đốc nội dung của Audible, chia sẻ với Publisher Weekly. Hiện tại, công ty cung cấp hơn 1,5 triệu đầu sách, nhưng mục tiêu, theo bà, là “mọi cuốn sách đều có phiên bản sách nói bằng mọi ngôn ngữ”.

Ghiazza cho rằng sự tăng trưởng này là do ngày càng nhiều người sở hữu các thiết bị giúp việc nghe dễ dàng hơn, các công cụ tìm kiếm mới giúp việc tìm kiếm các tựa sách trở nên dễ dàng hơn, và podcast đã tạo thói quen cho mọi người nghe cái mà bà gọi là “hình thức kể chuyện lâu đời nhất”.

Audible quảng bá sách nói bằng mô hình tai nghe lớn. Ảnh: FBF.

Ngoài việc mở rộng thị trường mới, Ghiazza cho biết Audible sẽ tiếp tục mang đến những tính năng mới cho các thị trường hiện có. Read & Listen, dịch vụ đọc và nghe kết nối của Audible, đang mở rộng sang Canada, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Brazil, Nhật Bản và Ấn Độ. Ban đầu, dịch vụ sẽ có các đầu sách tiếng Anh và tiếng Đức, và các đầu sách bằng ngôn ngữ địa phương sẽ được bổ sung vào năm 2027.

Dữ liệu của NielsenIQ cho thấy sự giao thoa giữa các định dạng. Khoảng 61% người nghe đã đọc sách in hoặc sách điện tử sau khi nghe sách nói, 63% đã mua sách in hoặc sách điện tử của một tác giả sau khi nghe tác giả đó đọc sách nói. Người kể chuyện cũng rất quan trọng: 65% cho biết họ tìm kiếm thêm sách của người kể chuyện mà họ thích.

Audible for Business đang được triển khai tại Mỹ và có kế hoạch mở rộng ra toàn cầu, được thiết kế để giúp các tổ chức, nhà xuất bản và tác giả đưa nội dung âm thanh “đến tay nhiều người cùng một lúc”. Trong năm tới, công ty cũng sẽ xem xét việc tích hợp các gói thành viên như các tiện ích bổ sung cho các gói đăng ký khác. Người đăng ký Amazon Music hiện đã có thể mượn một tựa sách mỗi tháng từ toàn bộ danh mục.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận không thể đánh đổi bằng việc giảm chất lượng. “Nội dung âm thanh là một trải nghiệm cao cấp, và điều đó đáng để trả tiền”, Ghiazza nói. Bà cho biết, khi ngành công nghiệp phát triển, khách hàng cần tiếp tục hiểu “rằng đây thực sự là một định dạng có giá trị mà tôi nên sẵn sàng trả tiền”.

Ứng dụng AI trong sản xuất sách nói

Việc tiếp cận mọi cuốn sách bằng mọi ngôn ngữ phụ thuộc một phần vào công nghệ. Nhiều người nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo chỉ cần nhấn một nút là xong, nhưng “tôi nghĩ đó là sự đơn giản hóa quá mức”, Ghiazza nói.

Audible dự kiến ​​sẽ sử dụng các công cụ AI trong toàn bộ quy trình sản xuất. Một công cụ nội bộ để thiết lập các bản thu âm giọng đọc “phân tích cuốn sách, định hình nhân vật, cung cấp bối cảnh” và cũng xử lý việc lên lịch.

Ghiazza cho biết, các sản phẩm sẽ đa dạng, từ những tác phẩm nhiều tập chất lượng cao như Harry Potter đến những tác phẩm chuyên biệt hoặc dài tập mà “có thể không cần chất lượng sản xuất tương tự”. Một chuyến đi ôtô có thể cần đến trải nghiệm nghe nhạc sống động, còn làm vườn thì cần thứ gì đó nhẹ nhàng hơn.

Theo khảo sát của NielsenIQ, một nửa số người được hỏi sẵn sàng chấp nhận nội dung được lồng tiếng bởi AI, dao động từ 42% ở Đức đến 66% ở Nhật Bản. Nhiều quốc gia đều ưa chuộng lồng tiếng AI cho tiểu thuyết, trong khi Đức và Nhật Bản lại ưa chuộng thể loại này cho sách phi hư cấu.