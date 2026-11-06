Để văn hóa thành nguồn thu

Đại nhạc hội của “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Ảnh: BTC.

TPHCM chọn 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa để phát triển từ nay đến năm 2030, bao gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang. Trong đó, hoạt động về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, các đại nhạc hội đang có sự phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, theo nghệ sĩ - đạo diễn sân khấu Lê Thanh Phong, nghệ thuật biểu diễn, trong đó có các chương trình nghệ thuật hoành tráng, quy mô, để tạo ra chiều sâu, cần sự cân bằng giữa nội dung và hình thức, công nghệ và các giá trị văn hóa cốt tủy. Về việc xây dựng, phát triển ghìn giữ mô hình nghệ thuật truyền thống, đạo diễn Lê Thanh Phong bày tỏ: Nghệ thuật truyền thống nhưng phải mang yếu tố thời đại, hơi thở đương đại, có xu hướng hội nhập với khu vực và quốc tế.

NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phân tích, công nghiệp văn hoá là phải xây dựng được bản sắc riêng biệt, chỉ thành phố mới có, từ đó tạo ra sự hấp dẫn để công chúng trong nước cũng như quốc tế có nhu cầu đến thưởng thức, khám phá. Theo ông, TPHCM đang có thế mạnh về điện ảnh. Lĩnh vực Điện ảnh được quan tâm, phát triển đầu tư sẽ tạo ra hiệu ứng xã hội lớn cả trong nước và quốc tế.

Còn với nhóm nhạc DTAP, các đại nhạc hội có thể mở ra nhiều cơ hội để kết nối âm nhạc với những lĩnh vực sáng tạo khác. Đặc biệt, khi được xây dựng từ chất liệu văn hóa Việt Nam, chương trình có thể mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí đồng thời gợi mở thêm sự quan tâm đến các giá trị truyền thống.

Từ kinh nghiệm của mình, đại diện nhóm nhạc DTAP nhận thấy việc xây dựng một bản sắc âm nhạc rõ ràng là điều quan trọng. Khi có nền tảng sáng tạo đủ vững, mỗi chương trình mới có thể tiếp tục phát triển từ những gì đã làm được, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận khác mà không lặp lại chính mình”.

Theo các chuyên gia, TPHCM không thiếu các tài nguyên về văn hóa, nghệ sĩ, cơ sở vật chất tổ chức, tuy nhiên, việc khai thác được các tiềm năng mang lại giá trị kinh tế thực sự là vấn đề cần giải quyết. Để công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn, thành phố cần chuyển tư duy tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật sang việc rạo ra hệ sinh thái công nghiệp văn hóa giàu sức sáng tạo, có khả năng cạnh tranh nhằm tạo ra được doanh thu, việc làm, thương hiệu.