Khánh Hòa: Xuất hiện nhiều bãi cát nổi giữa vịnh Vĩnh Hy

Nhiều bãi cát bồi xuất hiện giữa vịnh Vĩnh Hy

Theo ghi nhận, vào thời điểm triều cường xuống thấp, nhiều cồn cát, bãi bồi nổi lên rõ rệt ngay khu vực lòng vịnh. Tình trạng này khiến các phương tiện vận tải thủy, cano chở khách gặp khó khăn trong quá trình ra vào.

Nhiều chủ phương tiện du lịch cho biết, nếu như trước đây việc đưa đón du khách diễn ra thuận lợi thì vài năm trở lại đây, luồng lạch bị thu hẹp và nông dần. Dù cồn cát nổi giữa vịnh tạo sự hiếu kỳ cho một bộ phận du khách lội ra vui chơi, check-in, nhưng xét về mặt vận tải và cảnh quan tổng thể, đây lại là trở ngại lớn cho hạ tầng du lịch biển.

Lý giải về nguyên nhân, người dân địa phương cho biết, qua nhiều mùa mưa lũ, đất đá cùng phù sa từ thượng nguồn các con suối đổ về lòng vịnh tích tụ qua nhiều năm nhưng chưa được giải tỏa. Khi bước vào mùa thủy triều cạn, các lớp trầm tích này lộ diện tạo thành bãi bồi.

Trước thực trạng trên, người dân cùng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại vịnh Vĩnh Hy mong muốn các cơ quan chức năng sớm khảo sát, đánh giá tác động môi trường và đưa ra phương án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Việc xử lý dứt điểm tình trạng bồi lấp không chỉ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, trả lại cảnh quan tự nhiên vốn có cho danh thắng Vĩnh Hy.

Cận cảnh những bãi bồi giữa vịnh Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy cách trung tâm Phan Rang khoảng 42km về phía Đông Bắc. Địa danh này là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch và được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là UBND tỉnh Khánh Hòa đưa vào đề án “Xây dựng và phát triển tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh bao gồm: Làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, tháp Pô Klong Garai, vườn nho Thái An và vịnh Vĩnh Hy.

Người dân, du khách lội ra các bãi cát bồi vui chơi

Tàu cá và hoạt động du lịch gặp khó do các bãi cát bồi

Vịnh Vĩnh Hy (tên cũ là Vũng Căng hoặc Vũng Găng) được Bộ VHTTDL xếp hạng là Di tích Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia theo Quyết định số 44/QĐ-BVHTTDL ngày 7.1.2020