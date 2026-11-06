Đại hội lần thứ nhất Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao người cao tuổi Cao Bằng

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Câu lạc bộ Văn hóa - TDTT người cao tuổi duy trì 130 - 150 hội viên; hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội, hội viên ủng hộ trên 21 triệu đồng; quan tâm động viên hội viên ốm 277 trường hợp; tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh; đoạt 2 huy chương vàng tại Giải thi dưỡng sinh toàn quốc; đội nữ bóng chuyền hơi lứa tuổi trên 60 liên tục 4 năm đạt huy chương vàng giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Câu lạc bộ tập trung vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng quỹ hoạt động; duy trì luyện tập văn nghệ, TDTT thường xuyên; tích cực tham gia đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn văn nghệ, vũ điệu thể thao, các hoạt động giao lưu và giải thi đấu thể thao...

Đại hội bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - TDTT người cao tuổi Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2028.