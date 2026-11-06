Thống nhất công tác tổ chức Cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Tham dự cuộc họp có NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Lê Tùng Linh - Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, thành viên Ban Tổ chức; đại diện Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên cùng trưởng các đoàn nghệ thuật tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 được tổ chức theo Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31.12.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về phê duyệt "Đề án tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021- 2030".

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức, phối hợp giữa Ban Tổ chức và các đoàn nghệ thuật đồng thời thống nhất những nội dung liên quan đến quá trình tham gia Cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc họp, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị tinh túy của văn hóa Việt Nam thông qua hệ thống nhạc cụ dân tộc.

Cục trưởng cũng đề cập việc đánh giá thực tiễn hoạt động của các đơn vị nghệ thuật, từ đó nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm duy trì, lưu truyền và phát triển nghệ thuật biểu diễn truyền thống.

Thành viên Ban tổ chức cuộc thi và đại diện Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên cùng trưởng các đoàn nghệ thuật tham gia Cuộc thi

Cuộc thi là hoạt động chuyên môn nhằm tạo điều kiện để các nghệ sĩ, nhạc công giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện năng lực biểu diễn và giới thiệu những giá trị đặc sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Như Văn Hóa thông tin, từ ngày 6 đến 12.11, Thái Nguyên là địa điểm tổ chức đợt 2 của cuộc thi với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Trước đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với sự góp mặt của 16 đơn vị nghệ thuật.

Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) thông tin, đợt thi tại Thái Nguyên có 17 đơn vị nghệ thuật tham gia gồm: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam; Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. Hồ Chí Minh.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc phát biểu tại cuộc họp

Các đơn vị tiếp theo gồm Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Danh sách còn có Đoàn Văn công Quân khu 1; Nhà hát Chèo Hưng Yên; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình; Nhà hát Lạc Hồng (Phú Thọ); Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Bên cạnh đó là Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Công ty CP Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật Starlab; Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Với chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến tôn vinh những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống, sự đa dạng của hệ thống nhạc cụ và các loại hình biểu diễn dân tộc.