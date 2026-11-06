Những điểm nhấn hấp dẫn nhất về Concert Quốc gia chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Đêm hội Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” với quy mô khoảng 50.000 khán giả sẽ diễn ra lúc 20h, ngày 24-11-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình đánh dấu lần đầu tiên một đêm hội quốc gia quy mô lớn được tổ chức theo hướng kết nối biểu diễn nghệ thuật với trải nghiệm văn hóa đại chúng, đưa khán giả từ vị trí “người xem” trở thành một phần kết nối trung tâm của đêm hội.

Những con số ấn tượng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam", chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Sân khấu trống đồng kết hợp công nghệ hiện đại

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở thiết kế sân khấu. Theo phương án phối cảnh, hình tượng trống đồng giữ vị trí trung tâm, kết nối hệ thống màn hình lớn, sân khấu mở rộng và sàn diễn tròn vươn vào khu vực khán giả.

Trống đồng, chim Lạc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc không chỉ xuất hiện như họa tiết trang trí mà còn được tái hiện bằng ánh sáng, hình ảnh, chuyển động và công nghệ trình diễn, tạo nên một không gian vừa gợi nguồn cội, vừa mang tinh thần đương đại.

Không gian biểu diễn được tổ chức theo hướng đa điểm, giúp khán giả tạo được sự tương tác, trải nghiệp hấp dẫn. Thay vì chỉ ngồi xem, khán giả có cơ hội cảm nhận mình đang ở giữa một không gian nghệ thuật sống động, nơi mỗi góc khán đài đều có thể trở thành một phần của đại cảnh.

Những cuộc gặp gỡ âm nhạc xuyên thế hệ

Điều gì xảy ra khi một ca khúc có thể khiến ông bà nhớ về tuổi trẻ, cha mẹ tìm lại ký ức và thế hệ Gen Z cùng hòa giọng? Đó chính là một trong những ý tưởng đáng chờ đợi của “Muôn sắc Việt Nam”.

Theo định hướng nghệ thuật, chương trình sẽ có những màn kết hợp giữa các giọng ca gạo cội và nghệ sĩ trẻ, tạo nên cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại.

Những ca khúc quen thuộc có thể được làm mới bằng hòa âm, phối khí và công nghệ trình diễn, nhưng vẫn giữ tinh thần và giá trị nguyên bản.

Đặc biệt, lời ru, dân ca và những giai điệu truyền thống sẽ được đặt trong không gian âm nhạc đương đại, mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Sức hấp dẫn của chương trình không chỉ nằm ở những tên tuổi xuất hiện trên sân khấu, mà còn ở khả năng kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ trong cùng một đêm diễn.

Phối cảnh sân khấu Concert Quốc gia "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Khi những người giữ di sản bước lên sân khấu lớn

Một điểm khác biệt đáng chú ý là sự hiện diện của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Từ tiếng phách ca trù, câu quan họ, làn điệu ví giặm đến tiếng đàn tính, cồng chiêng, nhã nhạc và đờn ca tài tử, những thanh âm đặc trưng của các vùng miền sẽ cùng góp mặt trong bức tranh văn hóa đa sắc.

Ở đó, nghệ nhân không đơn thuần là người minh họa cho một tiết mục biểu diễn. Họ chính là những người mang câu chuyện của di sản đến với công chúng bằng tiếng hát, nhạc cụ và kỹ năng được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sự kết hợp giữa nghệ nhân với nghệ sĩ đương đại cũng mở ra cách kể chuyện mới: đưa di sản từ không gian làng, bản, cộng đồng đến sân khấu hàng chục nghìn người mà vẫn trân trọng bản sắc riêng.

Từ huyền tích bọc trăm trứng đến khát vọng Việt Nam vươn xa

“Muôn sắc Việt Nam” không chỉ được xây dựng như tập hợp những tiết mục ca nhạc độc lập, mà hướng tới một hành trình nghệ thuật xuyên suốt.

Phần mở đầu từ đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “đồng bào”.

Từ cội nguồn chung ấy, chương trình mở rộng câu chuyện qua các chặng đường lịch sử, vẻ đẹp di sản, sức sống văn hóa hôm nay và khát vọng Việt Nam vươn ra thế giới.

Thông điệp “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được thể hiện qua những hình ảnh bình dị: lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày đất nước thống nhất.

Bằng âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu, khán giả cảm nhận văn hóa hiện diện trong đời sống, nuôi dưỡng lòng yêu nước và tạo sức mạnh để dân tộc vượt qua thử thách.

50.000 khán giả cùng tạo nên khoảnh khắc “Việt Nam bừng sáng năm châu”

Một trong những khoảnh khắc được kỳ vọng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại Mỹ Đình là đại cảnh kết mang tên “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Theo ý tưởng dàn dựng, điệp khúc âm nhạc kết hợp những động tác hưởng ứng đơn giản sẽ kết nối nghệ sĩ trên sân khấu với hàng vạn khán giả trên khán đài.

Hãy hình dung hàng chục nghìn người cùng hòa giọng, cùng chuyển động trong biển ánh sáng lightstict tạo nên một bức tranh cộng đồng đầy cảm xúc.

Với phương án thực hiện, đây sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của đêm hội, đồng thời có tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Cùng với màn bắn pháo hoa chào kết, kéo dài 15 phút như điểm nhấn khép lại đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Hơn 38.000 vé miễn phí: Cơ hội săn tấm vé đặc biệt cho công chúng

Bên cạnh quy mô nghệ thuật, thông tin được nhiều người quan tâm chính là kế hoạch phân phối vé.

Theo phương án tổ chức, thành phố Hà Nội dành tặng 38.000 vé phục vụ công chúng và các lực lượng, đơn vị tham gia chương trình. Trong đó, sẽ có khoảng 7.000 vé được phân phối qua các nền tảng trực tuyến. Thời gian, cách thức đăng ký và nền tảng nhận vé trực tuyến sẽ được Ban Tổ chức thông báo cụ thể.

Để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu những tấm vé đặc biệt, công chúng cần theo dõi các kênh thông tin chính thức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Với những khán giả không thể trực tiếp đến Mỹ Đình, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời được tiếp sóng và truyền thông trên các kênh, nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Hệ thống màn hình LED cũng dự kiến được bố trí tại một số địa điểm phù hợp trên địa bàn thành phố, mở rộng không gian thưởng thức đêm hội.

Dấu ấn mới của báo chí Thủ đô trong sáng tạo sản phẩm văn hóa

“Muôn sắc Việt Nam” còn đánh dấu lần đầu tiên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao thực hiện một Đêm hội Quốc gia quy mô lớn nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa của cả nước.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan.

Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của báo chí không chỉ truyền tải, quảng bá giá trị văn hóa, mà cần chủ động kết nối nguồn lực, tham gia sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm văn hóa có giá trị.

Từ sân khấu Mỹ Đình đến màn hình trực tuyến, từ những làn điệu dân gian đến các không gian trình diễn âm nhạc hiện đại lan tỏa trên mạng xã hội, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống hiện đại.