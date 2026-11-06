Triển lãm ảnh về Vườn quốc gia Cát Tiên

Đại biểu tham quan khu vực triển lãm ảnh. Ảnh: Ngọc Liên

Triển lãm ảnh về VQG Cát Tiên nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và đa dạng sinh học của VQG Cát Tiên. Các tác phẩm tại triển lãm là những hình ảnh chân thực, sinh động về thiên nhiên, động vật hoang dã và các giá trị đặc trưng của vườn.

Những hình ảnh sinh động về Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên

Bên cạnh những giá trị đa dạng sinh học, triển lãm còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã và phát triển du lịch có trách nhiệm, hướng đến mục tiêu tăng cường quảng bá thương hiệu du lịch sinh thái khu vực Nam Cát Tiên gắn với hình ảnh điểm đến xanh, giàu giá trị tự nhiên của Đồng Nai. Qua đó từng bước mở rộng thị trường khách du lịch, nhất là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực. Đồng thời tạo không gian kết nối giữa hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch giới thiệu chương trình tham quan, trải nghiệm phù hợp tại VQG Cát Tiên.