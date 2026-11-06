Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Gìn giữ, trao truyền ký ức lịch sử cho thế hệ trẻ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Việc quyết định xếp hạng di tích và tổ chức khởi công xây dựng công trình hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long, mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thành phố. Đây là sự ghi nhận một địa danh lịch sử, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và trao truyền, phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long xác định việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ di tích; giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, tự hào và có ý thức gìn giữ di sản quê hương. Đồng thời, nghiên cứu kết nối di tích với các mô hình du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng của địa phương, từng bước đưa Di tích lịch sử địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 trở thành điểm đến có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng của người dân, du khách.

Trao Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố và quyết định công nhận cho chính quyền địa phương.

Cùng với việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích thành phố, Ủy ban nhân dân xã Trường Long cũng chính thức khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960, theo phương án xây dựng, khu di tích có tổng diện tích khoảng 5.709 m², trong đó diện tích hiện trạng 2.154 m² và phần mở rộng khoảng 3.555 m². Các hạng mục chính được định hướng đầu tư gồm: đài bia tưởng niệm, xây dựng đền thờ bằng gỗ, nhà mát, cổng và hàng rào, đường bê tông, hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở, ban, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Trường Long trong quá trình triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đầy đủ quy định về đầu tư xây dựng, bảo tồn di sản và các tiêu chuẩn kỹ thuật; đặc biệt chú trọng chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ công trình. Quá trình thi công phải bảo đảm tôn trọng, gìn giữ các yếu tố lịch sử, văn hóa của di tích, để công trình khi hoàn thành thực sự xứng đáng với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960.

Vàm Bi, cái tên gắn liền với mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương Trường Long, thành phố Cần Thơ. Trải qua thăng trầm của lịch sử và thời gian, mảnh đất Vàm Bi vẫn luôn là "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên trung cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Di tích lịch sử địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 chính thức được công nhận và khởi công xây dựng không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là món quà tinh thần vô giá, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh, cống hiến xương máu của các thế hệ cha anh đi trước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình Di tích lịch sử Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960.

Ông Đặng Hải Âu khẳng định: Sau khi công trình hoàn thành, địa phương sẽ xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và khai thác, phát huy giá trị di tích một cách hiệu quả, lâu dài; từng bước đưa nơi đây trở thành địa chỉ đỏ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa đặc trưng. Hiện nay, thành phố có 109 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Đây là tài sản vô giá, là niềm tự hào và cũng là nguồn lực quan trọng để thành phố bảo tồn bản sắc, phát triển văn hóa và du lịch trong thời kỳ mới. Trong đó, Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 là một dấu son thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ mảnh đất này, ngọn lửa đấu tranh cách mạng đã bùng lên mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào Đồng khởi, tạo nên bước chuyển quan trọng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã làm nên giá trị lịch sử thiêng liêng của địa điểm này. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 là di tích lịch sử cấp thành phố.