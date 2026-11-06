Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình dự kiến thu hút 50.000 khán giả

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề sáng 6/11 do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thủ đô năm 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Năm 2026, các hoạt động được triển khai với nhiều quy mô, hình thức khác nhau. Điểm nhấn là chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với dự kiến hơn 30.000 người tham gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin tại hội nghị.

Trong đó, lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ sẽ diễn ra lúc 7h ngày 21/11; lễ khai mạc tổ chức từ 7h30 đến 9h30 cùng ngày. Chương trình diễu hành di sản có 18 khối, với khoảng 2.300 nghệ nhân và nhân dân đến từ 48 xã, phường, cùng sự tham gia của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Trong hai ngày 21 và 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo... tại 3 sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Cùng với đó, thành phố tổ chức 5 không gian trải nghiệm văn hóa gồm không gian làng nghề, phố nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông; giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền; triển lãm nghệ thuật ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng; triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và không gian giới thiệu chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo” tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 47 Hàng Dầu.

Một điểm nhấn khác là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình có thời lượng tối đa 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung dự kiến gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa đan xen, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa vùng miền, dân tộc.

Phối cảnh sân khấu Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, từ ngày 14 đến 24/11, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Riêng ngày 14 và 15/11, chương trình dự kiến có hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tham gia, trong đó có 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào đến từ 4 địa phương: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương được đăng ký tổ chức như tour trải nghiệm di sản, làng nghề; các chương trình giới thiệu lịch sử, truyền thống; lễ hội vinh danh làng nghề, festival hoa, cây cảnh; xây dựng bản đồ số di tích, mô hình nhà văn hóa số và tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” tại thôn, tổ dân phố.

Theo kế hoạch, thành phố cũng gắn các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường, qua đó tạo sự lan tỏa rộng khắp, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa.