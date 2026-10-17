Để phố phường đẹp hơn

Quảng cáo là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Một tấm biển đẹp, dễ nhận diện giúp khách hàng tìm đến, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp của cơ sở kinh doanh. Thành phố Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ, số lượng cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các loại hình dịch vụ ngày càng nhiều, kéo theo sự phong phú của hoạt động quảng cáo ngoài trời. Đó là tín hiệu đáng mừng của đời sống kinh tế. Giữa phố phường đông đúc, những tấm biển quảng cáo không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn góp phần tạo nên diện mạo đô thị.

Đi dọc những tuyến phố ở Bắc Ninh thời gian qua, không khó để bắt gặp những tấm biển hiệu đủ màu sắc, kiểu dáng. Có cửa hàng nổi bật với biển quảng cáo được thiết kế hài hòa, chữ nghĩa rõ ràng, dễ nhìn. Nhưng cũng có nơi, biển hiệu chen chúc nhau, cái to lấn cái nhỏ, chữ nước ngoài nổi bật hơn hẳn tiếng Việt, thậm chí có tấm biển chỉ toàn chữ “ngoại”. Trên một số tuyến phố, biển hiệu có kích thước quá lớn, đặt sai vị trí, lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Có những tấm băng-rôn đã rách, phai màu, biển quảng cáo cũ kỹ vẫn treo lơ lửng...

Đáng nói hơn, không ít biển hiệu sử dụng tiếng nước ngoài không đúng theo quy định. Trong môi trường giao thương rộng mở, việc sử dụng ngoại ngữ là bình thường, nhất là tại những cơ sở phục vụ khách quốc tế. Nhưng hội nhập không có nghĩa là xem nhẹ tiếng Việt. Theo quy định của pháp luật về quảng cáo, khi sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo, phần chữ nước ngoài không được lớn hơn ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt, trừ những trường hợp pháp luật quy định riêng. Một cửa hàng có thể mang phong cách hiện đại, sử dụng tên thương hiệu quốc tế, nhưng vẫn hoàn toàn có thể trình bày biển hiệu đẹp mắt, chuyên nghiệp mà tôn trọng những quy định chung.

Được biết, thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo mở đợt cao điểm trong tháng 10/2026 nhằm rà soát, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời. Lực lượng chức năng tại các địa phương đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh điều chỉnh, thay thế hoặc tháo dỡ những biển hiệu chưa bảo đảm quy định. Đây là việc làm cần thiết để lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, sẽ không thể giải quyết triệt để nếu việc chấp hành chỉ bắt đầu khi có đoàn kiểm tra. Cơ quan chức năng có thể tổ chức nhiều đợt ra quân, nhưng không thể đứng bên mỗi cửa hàng để nhắc từng chủ cơ sở treo biển đúng quy định. Điều cần thiết hơn cả là ý thức tự giác: Trước khi lắp đặt phải tìm hiểu quy định; khi phát hiện biển hiệu chưa phù hợp phải chủ động điều chỉnh; khi biển quảng cáo hư hỏng, hết thời hạn phải kịp thời tháo dỡ hoặc thay thế... Đó là những việc người kinh doanh hoàn toàn có thể làm mà không cần chờ đến một văn bản nhắc nhở. Cùng với sự tự giác của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan quản lý cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn rõ ràng, tạo điều kiện để các cơ sở thực hiện đúng ngay từ đầu. Với những trường hợp cố tình vi phạm, đã được nhắc nhở nhưng không khắc phục, việc xử lý nghiêm là cần thiết.

Bắc Ninh đang hướng tới một đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Muốn làm được điều đó không chỉ là sự nỗ lực của các cấp, ngành mà còn cần ý thức , trách nhiệm của mỗi người dân. Một đô thị văn minh không chỉ được tạo nên bởi những con đường rộng, những tòa nhà đẹp hay hệ thống chiếu sáng hiện đại. Đôi khi, vẻ đẹp ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một tấm biển đặt đúng chỗ, một dòng chữ được trình bày đúng quy định, một vỉa hè thông thoáng...

Kinh doanh có thể cần sự khác biệt để thu hút khách hàng, nhưng sự khác biệt ấy không nên được tạo ra bằng cách bỏ qua quy định. Đừng đợi đến khi bị kiểm tra mới vội vàng sửa chữa, cũng đừng xem việc chấp hành pháp luật là sự miễn cưỡng. Khi ấy, mỗi tấm biển quảng cáo sẽ không chỉ giúp giới thiệu thương hiệu mà còn góp phần làm nên diện mạo đẹp đẽ, văn minh cho phố phường.