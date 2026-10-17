Hai doanh nghiệp muốn kiếm tiền từ kinh tế đêm Đà Nẵng

Trên khu đất 11.465 m2 đối diện bãi biển Mỹ Khê, một doanh nghiệp muốn dựng khu kinh tế đêm với chợ hải sản, sân khấu và ẩm thực quốc tế, phía trên là khách sạn 400 phòng, tổng vốn dự kiến 5.000 tỷ đồng.

Đề xuất của Công ty CP MBLand Đà Nẵng được trình bày tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp du lịch hôm 14/10, chỉ một tuần sau khi một nhà đầu tư khác, Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam, giới thiệu ý tưởng tổ hợp giải trí biển cũng gắn với kinh tế đêm. Cả hai cùng nhắm vào lĩnh vực mà Đà Nẵng xác định là động lực tăng trưởng mới.

Bối cảnh của cả hai đề xuất là một ngành du lịch đang tăng trưởng nhanh. Trong chín tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng phục vụ ước 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế khoảng 7,73 triệu lượt. Doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2%, còn toàn thành phố hiện có hơn 2.475 cơ sở lưu trú với 68.251 phòng.

Tuy vậy, lượng khách tăng nhanh không đồng nghĩa với việc họ ở lại lâu hơn. Khách ngủ qua đêm lưu trú bình quân 1,84 ngày mỗi lượt; riêng khách quốc tế ở 2 ngày, chỉ tăng 0,1 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Tại hội nghị hôm 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng kinh tế đêm chưa được khai thác tốt và mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng, còn các doanh nghiệp nêu thêm những vướng mắc như sản phẩm đơn điệu, mùa thấp điểm vắng khách, khách Hàn Quốc giảm rõ rệt, khách Nga và các nước CIS giảm mạnh vào mùa mưa.

Trong năm năm tới, MBLand cho biết sẽ đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, gồm tổ hợp MBLand Mỹ Khê Paradise khoảng 5.000 tỷ đồng và khu nghỉ dưỡng MBLand Retreat ở Hội An 5.500 tỷ đồng. Công ty có mặt tại Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam trước đây từ năm 2010; năm dự án hiện có của công ty đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, khu kinh tế đêm rộng khoảng 8.000 m2 sẽ khởi công vào tháng 11/2026 và đón khách từ tháng 4/2027, còn khối khách sạn - văn phòng khởi công ngày 30/4/2027. Lịch trình khá chặt, trong khi các đề xuất đi kèm vẫn đang được thành phố xem xét.

Đề nghị đáng chú ý nhất của công ty nằm ở bãi biển. Bên cạnh chiếc cầu đi bộ bắc qua đường Võ Nguyên Giáp mà MBLand sẵn sàng tự bỏ vốn xây dựng, công ty xin được giao khai thác, hoặc tham gia đấu thầu khai thác, dịch vụ du lịch trên bãi biển Mỹ Khê trước mặt dự án. Khác với chiếc cầu, quyền khai thác bãi biển không phải việc của doanh nghiệp: thành phố sẽ phải quyết định ai được hưởng lợi từ không gian ven biển này. Lãnh đạo thành phố đã ghi nhận đề xuất và đang xem xét.

Ở Hội An, công ty muốn biến Khu đô thị Đồng Nà - Bến Trễ thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp lưu trú với dân ca bài chòi, ẩm thực địa phương và một bảo tàng văn hóa, sau khi hoàn tất thủ tục. Hồ sơ được công bố chưa nói người giữ nghề sẽ đóng vai trò gì, trong khi đây là chi tiết giúp phân biệt một dự án bảo tồn với một dự án chỉ dàn dựng.

Du lịch Đà Nẵng đang tăng trưởng nhanh. Ảnh: Hoàng Anh

Trong khi đó, FTZ KITA Trung Nam đề xuất dự án “Ocean Seven - Danang” với chương trình biểu diễn định kỳ “Seven Waves Awaken”, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nhạc nước, laser, trình chiếu và drone, theo mô hình mà doanh nghiệp này cho là đã thành công tại các đô thị biển quốc tế. Mục tiêu của chương trình là tạo lý do để du khách quay lại nhiều lần, khớp với mối quan tâm của lãnh đạo thành phố về thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Tuy nhiên, quy mô vốn và mô hình doanh thu của tổ hợp này chưa được công bố.

Nhà đầu tư đứng sau đề xuất cũng còn rất mới. FTZ KITA Trung Nam thành lập ngày 31/7/2026 với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Trung Nam nắm 70% và Công ty CP Tập đoàn KITA nắm 30%.

Ngày 13/10, thành phố chấp thuận công ty làm nhà đầu tư Khu Thương mại – dịch vụ quốc tế rộng khoảng 154 ha thuộc Khu thương mại tự do ở xã Bà Nà, vốn hơn 3.354 tỷ đồng. Vốn góp của công ty là 800 tỷ đồng, đúng bằng vốn điều lệ và chiếm khoảng 24% tổng vốn; phần còn lại, khoảng 76%, dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác.