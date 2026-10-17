Hồng Nhung tuổi 56 diện bikini, tận hưởng cuộc sống ở căn penthouse rộng 650 m²

Ngày 16/10, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ loạt ảnh tận hưởng buổi sáng thư thái tại ban công phủ đầy cây xanh của căn penthouse ở TP.HCM. Ở tuổi 56, nữ ca sĩ gây chú ý khi để mặt mộc, diện bikini, vừa tắm nắng vừa đọc sách giữa không gian xanh mát hướng ra sông Sài Gòn.

Nhan sắc tuổi 53 của Hồng Nhung khi chưa mắc bệnh.

Những ngày không bận rộn với công việc, Hồng Nhung thường dành thời gian chăm sóc bản thân bằng cách tắm nắng, thiền và tập yoga. Cô gọi ban công nhiều cây xanh của mình là “vườn treo” và xem đây là không gian giúp kết nối với thiên nhiên, tìm lại sự bình yên sau những ngày làm việc bận rộn.

Ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

Nữ ca sĩ cho biết, cô yêu cây xanh và luôn cố gắng dành một phần không gian sống để trồng cây, dù nhà lớn hay nhỏ. Tại căn hộ hiện tại, hoa, cây cảnh và cây ăn quả được bố trí xen kẽ, tạo nên khu vườn nhiều tầng lớp, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Hồng Nhung chuyển về căn penthouse rộng khoảng 650 m² tại phường An Khánh, TP.HCM, từ giữa năm 2024. Căn hộ có ba phòng ngủ cùng các không gian chức năng như phòng để đồ, phòng nhạc, phòng khách và bếp.

Hồng Nhung phơi nắng ở ban công.

Sinh năm 1970, Hồng Nhung là một trong những giọng ca nổi bật của nền nhạc nhẹ Việt Nam từ thập niên 1980. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang và Thanh Tùng. Những album tiêu biểu của nữ ca sĩ gồm Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002) và Khu vườn yên tĩnh (2004).

Hồng Nhung cho biết, cô yêu cây xanh.

Tháng 1/2025, Hồng Nhung công khai việc mắc ung thư vú và chia sẻ hành trình điều trị nhằm truyền cảm hứng, động viên những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Sau hơn nửa năm điều trị, cô hoàn tất các đợt xạ trị, dần hồi phục sức khỏe và trở lại với các hoạt động nghệ thuật.