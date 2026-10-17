Gần 300 tấn quần áo cũ giữa Hà Nội đang được đưa đi xử lý tại Nam Sơn

Gần 300 tấn quần áo cũ tập kết tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang được lực lượng chức năng khẩn trương thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải Nam Sơn. Dù khu vực này đã nhiều lần được dọn dẹp, tình trạng đổ bỏ quần áo cũ vẫn tái diễn, đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người đổ thải và công tác quản lý địa bàn.

Giữa tháng 10/2026, hàng trăm tấn quần áo cũ chất thành những đống lớn tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, thuộc phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Khối lượng quần áo tồn đọng tại đây được ước tính gần 300 tấn, biến một phần khu đất dự án thành điểm tập kết chất thải tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Công tác thu gom, vận chuyển quần áo cũ tại phường Từ Liêm (Hà Nội) được triển khai nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, quần áo đủ loại, từ áo sơ mi, áo phông, quần dài đến áo khoác, được đổ thành những đống lớn, nằm ngổn ngang trên mặt đường và khu đất trống. Nhiều bao tải chứa quần áo cũ chất chồng, xen lẫn rác thải khác và cây cối, trong khi một lượng lớn quần áo bị vứt rải rác xung quanh các thùng chứa rác.

Để xử lý lượng chất thải tồn đọng, các đơn vị vệ sinh môi trường đã huy động xe tải, thùng chứa rác cỡ lớn và máy xúc phục vụ công tác thu gom, vận chuyển. Hình ảnh những đống quần áo nhiều màu sắc nằm ngay dưới các tòa nhà cao tầng tạo nên sự tương phản rõ nét với cảnh quan đô thị đang phát triển xung quanh.

Đáng chú ý, tại khu vực tập kết còn xuất hiện người tìm kiếm, lựa chọn những món đồ có thể sử dụng. Một số thông tin báo chí cho biết có người nhặt quần áo mang về phân loại, tận dụng hoặc bán lại. Thực tế này cho thấy một phần đồ cũ vẫn có khả năng tái sử dụng, song việc tập kết tự phát với khối lượng lớn, không được phân loại và xử lý phù hợp đã khiến khu vực trở thành bãi rác.

Quần áo cũ bị đổ bỏ ngổn ngang tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 17/10, đại diện UBND phường Từ Liêm xác nhận tình trạng tập kết lượng lớn quần áo cũ tại địa bàn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tổ chức thu gom, di dời số quần áo tồn đọng, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

Trước đợt thu gom lần này, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp điểm tập kết đồ cũ tự phát. Tuy nhiên, sau mỗi lần thu gom, tình trạng người dân tiếp tục mang quần áo cũ đến đổ bỏ vẫn xảy ra, khiến lượng chất thải tồn đọng ngày càng lớn.

Quần áo cũ chất thành đống lớn tại khu đất thuộc dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Từ giữa tháng 10/2026, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO 7) đang tổ chức vận chuyển số quần áo tồn đọng về khu xử lý chất thải Nam Sơn (xã Trung Giã). Với khối lượng chất thải lớn, công tác thu gom phải huy động phương tiện cơ giới, xe chuyên dụng và nhiều chuyến vận chuyển.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Từ Liêm, qua xác minh ban đầu, số quần áo này liên quan đến hoạt động thu gom đồ cũ làm từ thiện của một cá nhân trong nhiều năm. Sau quá trình phân loại, phần quần áo không sử dụng được đã bị mang đến đổ bỏ tại khu vực dự án, dần hình thành điểm tập kết chất thải tự phát với khối lượng lớn.

Quần áo cũ bị đổ bỏ ngổn ngang tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Vụ việc không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn đặt ra những lo ngại về vệ sinh môi trường. Quần áo cũ bị tập kết ngoài trời trong thời gian dài, chịu tác động của nắng, mưa, có thể xuống cấp, phát sinh mùi và làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm cục bộ, nhất là khi lẫn với các loại rác thải khác. Việc xử lý lượng lớn chất thải này cũng đòi hỏi nhân lực, phương tiện và kinh phí đáng kể.

Từ thực tế trên, vấn đề đặt ra không chỉ là thu gom hết số quần áo tồn đọng mà còn phải làm rõ nguồn gốc, quá trình tập kết và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt, khi khu vực này đã nhiều lần được dọn dẹp nhưng vẫn tiếp tục phát sinh chất thải, cần xem xét các biện pháp quản lý, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Lượng lớn quần áo cũ được tập kết tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội), gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Theo điểm D, khoản 2, Điều 25 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt, thải, bỏ rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước đô thị... có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân. Điều 26 của Nghị định này cũng quy định các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong phân loại, thu gom, vận chuyển, đổ bỏ và xử lý chất thải rắn thông thường, tùy theo tính chất, khối lượng chất thải và hành vi vi phạm cụ thể.

Đối với vụ việc tại phường Từ Liêm, đại diện phường cho biết, việc xác định hành vi vi phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như nghĩa vụ chi trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cần căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, cần làm rõ nguồn gốc, khối lượng quần áo bị đổ bỏ và trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện hành vi, tránh quy kết khi chưa có đầy đủ căn cứ.

Gần 300 tấn quần áo cũ tập kết tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, gây mất vệ sinh môi trường. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động tiếp nhận, phân loại và xử lý quần áo đã qua sử dụng. Những bộ quần áo còn giá trị sử dụng có thể được trao tặng, tái sử dụng hoặc chuyển đến các cơ sở thu hồi phù hợp, nhưng phần không còn khả năng sử dụng phải được thu gom, xử lý theo quy định, không thể tùy tiện mang đến khu đất trống để đổ bỏ.

Việc chính quyền phường Từ Liêm khẩn trương tổ chức thu gom, vận chuyển lượng lớn quần áo cũ đến khu xử lý chất thải Nam Sơn là giải pháp cần thiết nhằm giải quyết tình trạng mất vệ sinh môi trường trước mắt. Song, khi một điểm tập kết đồ cũ tự phát đã nhiều lần được dọn dẹp mà vẫn tái diễn, việc xử lý không nên chỉ dừng lại ở khâu thu gom, di dời chất thải.

Lực lượng vệ sinh môi trường huy động phương tiện cơ giới thu gom lượng lớn quần áo cũ tồn đọng tại phường Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN.

Từ bãi quần áo cũ ước tính gần 300 tấn giữa Hà Nội, câu hỏi đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm về việc xử lý số chất thải này và ai có nghĩa vụ chi trả chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý?

Cùng với việc làm sạch hiện trường, cơ quan chức năng cũng cần xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý vi phạm nếu có và áp dụng biện pháp ngăn chặn tái diễn. Có như vậy, việc giải tỏa bãi quần áo cũ mới thực sự giải quyết được vấn đề, thay vì chỉ là thêm một lần dọn dẹp điểm đổ thải tự phát.

Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.