Để chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực chất

Giảm gánh nặng thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ

ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang đánh giá cao việc dự thảo luật chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thể hiện qua việc thay đổi tên gọi từ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sang Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo đưa ra nhiều chính sách về tiếp cận vốn, thuế, chuyển đổi số, tiếp cận thị trường và các nội dung hỗ trợ khác.

ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang (Nghệ An) phát biểu thảo luận

Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cho rằng: thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và các khoản chi phí không chính thức vẫn là những khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi dự thảo luật chưa đề cập cụ thể đến việc tháo gỡ những vấn đề này.

Theo đại biểu, cần nghiên cứu bổ sung các quy định cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chẳng hạn trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu... hoặc đối với những nhóm doanh nghiệp như doanh nghiệp do phụ nữ, người khuyết tật làm chủ.

Đại biểu viện dẫn nguyên tắc áp dụng pháp luật được quy định trong dự thảo, theo đó trường hợp có quy định khác nhau giữa luật này và các luật chuyên ngành thì áp dụng quy định của luật này.

Theo ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang, việc bổ sung các quy định về thủ tục hành chính ngay trong luật sẽ là một hình thức hỗ trợ quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thực tiễn.

Mở rộng hỗ trợ mặt bằng, bổ sung cơ chế giải quyết tranh chấp

Góp ý chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất tại Điều 10, ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang cho rằng: dự thảo hiện tập trung vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tài sản công không sử dụng hoặc chưa sử dụng.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự thảo luận tổ

Trong khi đó, theo đại biểu, số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không nhiều; phần lớn có nhu cầu thuê mặt bằng tại khu dân cư hoặc các địa điểm khác ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực tài sản công. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng cũng như chi phí thuê mặt bằng tại những khu vực này.

Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu giao HĐND cấp tỉnh căn cứ khả năng nguồn lực của địa phương để quyết định chính sách hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài phạm vi khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tài sản công được quy định trong dự thảo.

Liên quan đến thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ, đại biểu cho biết quy định tại Điều 10 theo hướng HĐND cấp tỉnh quyết định hoặc giao UBND cấp tỉnh quyết định có thể gây lúng túng trong quá trình thực hiện.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp dự phiên thảo luận

Theo đại biểu, thực tiễn thi hành luật hiện hành đã có địa phương gặp vướng mắc khi xác định thẩm quyền quyết định thuộc HĐND hay UBND cấp tỉnh, dẫn đến kéo dài thời gian triển khai. Do đó, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang đề nghị quy định rõ thẩm quyền quyết định, tránh cách quy định có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong thực hiện.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế xử lý đối với trường hợp chủ đầu tư đã được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng nhưng không thực hiện nghiêm trách nhiệm hỗ trợ lại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc quy định cụ thể cách thức xử lý nhằm bảo đảm quyền tiếp cận mặt bằng của doanh nghiệp trên thực tế.

Đối với chính sách hỗ trợ pháp lý tại Điều 15, đại biểu chỉ ra rằng khoản 1 đã xác định mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong cả việc nâng cao nhận thức, phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, các hình thức hỗ trợ được quy định trong dự thảo chủ yếu tập trung vào nâng cao nhận thức và phòng ngừa rủi ro pháp lý, chưa làm rõ hình thức hỗ trợ khi tranh chấp đã phát sinh.

Từ đó, ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang đề nghị bổ sung quy định cụ thể về hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giải quyết tranh chấp, bên cạnh các hoạt động nâng cao nhận thức và phòng ngừa rủi ro, bảo đảm chính sách hỗ trợ được thực hiện đầy đủ theo mục tiêu của dự thảo luật.