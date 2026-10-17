'Không nên thay cây hoa sữa trên đường Nguyễn Du'

Chiều 17/10, trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) chia sẻ, với những tuyến phố nơi hoa sữa gắn liền với tâm thức của người Hà Nội như phố Nguyễn Du, không nên thay thế loại cây này bằng các cây khác.

TS Nguyễn Viết Chức cho biết, ông đã từng sinh sống trên phố Nguyễn Du và thấy rằng mật độ cây hoa sữa trên phố này không dày đặc, khi hoa nở không gây mùi hương quá nồng: "Thật ra hoa sữa cũng chỉ nở một vài tuần rộ rộ nhất thôi, còn lại phần lớn thời gian trong năm, cây cho bóng mát. Hoa sữa trên phố Nguyễn Du hầu như đều là các cây cổ thụ có tuổi đời 60-70 năm. Hơn nữa, hoa sữa trên phố Nguyễn Du đã đi vào thơ, vào nhạc và đi vào đời sống của người dân Hà Nội như một nét văn hoá truyền thống của Thủ đô".

TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, ở những khu phố có mật độ cây hoa sữa dày đặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì nên điều chỉnh bằng biện pháp kỹ thuật thủ công như cắt tỉa bớt cành vào mùa hoa. Còn với phố Nguyễn Du, không nên thay thế hoa sữa bằng các loại cây khác. "Nếu cần, có thể bổ sung các loại cây khác chứ không nên thay thế cây hoa sữa trên tuyến phố này", ông Chức nói.

Những ngày vừa qua, hoa sữa trên nhiều tuyến phố có mật độ dày đã được cắt tỉa bớt các cành, ﻿giảm mùi hương.

Cũng trong chiều 17/10, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đơn vị này mới chỉ thực hiện cắt tỉa bớt cành hoa sữa ở những khu vực có mật độ hoa dày đặc, ảnh hưởng đến đời sống của người dân chứ chưa thực hiện thay thế cây hoa sữa.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản số 23107/SXD-GT ngày 15/10/2026, đề nghị UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường sống, bảo đảm sức khỏe nhân dân và giữ gìn cảnh quan đặc trưng của Thủ đô.

Trong văn bản này, Sở Xây dựng cũng nêu rõ, về lâu dài sẽ nghiên cứu dịch chuyển, điều chỉnh mật độ cây theo từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm tính khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm cảnh quan, không gian đô thị và nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, phương án điều chỉnh phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân với việc bảo tồn, gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội. Việc dịch chuyển, thay thế không được thực hiện đồng loạt, thiếu căn cứ hoặc làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ thống cây xanh hiện có.

Đối với các giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các phường, xã, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát thực tế những tuyến phố, khu dân cư có cây hoa sữa trồng dày. Trong đó, ưu tiên khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi có nhiều phản ánh về tình trạng mùi hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh cần thực hiện ngay biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hương trong mùa hoa nở. Các giải pháp được nghiên cứu gồm cắt tỉa hợp lý chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết và áp dụng các biện pháp chăm sóc, duy trì phù hợp khác.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, không cắt tỉa quá mức làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, hình dáng và khả năng bảo đảm an toàn của cây; không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng biện pháp có nguy cơ gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường.

Các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và những khu vực có phản ánh, kiến nghị của người dân sẽ được ưu tiên xử lý. Các đơn vị cũng có trách nhiệm chủ động thông tin, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận với biện pháp thực hiện, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Về lâu dài, Sở Xây dựng yêu cầu tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông và khu dân cư thuộc phạm vi quản lý. Nội dung rà soát phải xác định cụ thể số lượng, vị trí, khoảng cách trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, đặc điểm không gian xung quanh và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây theo từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm tính khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm cảnh quan, không gian đô thị và nhu cầu của người dân.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Một số tuyến phố có trồng loài cây này gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

Phương án dịch chuyển phải xác định rõ số lượng, vị trí cây cần dịch chuyển, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau khi dịch chuyển và kế hoạch chăm sóc, duy trì. Việc triển khai phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn lực và tài sản công.

Cùng với đó, các đơn vị nghiên cứu phương án trồng bổ sung, thay thế bằng những loài cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm từng tuyến phố và định hướng phát triển hệ thống cây xanh của thành phố. Các loài cây được lựa chọn cần ưu tiên khả năng tạo bóng mát, giá trị cảnh quan và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Lộ trình triển khai cần xác định thứ tự ưu tiên, trước hết tập trung vào những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa quá dày, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt của người dân. Các đơn vị phải làm rõ khối lượng công việc, dự kiến kinh phí, nguồn vốn, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan.