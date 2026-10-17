'Đại gia ngầm' showbiz Việt gây xôn xao khi mang biệt thự 7 tầng ở TP.HCM ra cho thuê trọ

Mới đây, ca sĩ Quang Hà cùng quản lý Quang Cường đã rao cho thuê căn biệt thự bề thế nằm giữa trung tâm TP.HCM. Điều đặc biệt là Quang Hà không cho thuê nguyên cả căn mà chia từng phòng ra cho thuê với giá bình dân. Theo thông tin được chia sẻ, căn biệt thự này nằm ở số 333/1 đường Phan Huy Ích, trung tâm quận Gò Vấp (cũ) TP.HCM.

Bất động sản này cao 7 tầng, sở hữu diện tích rộng rãi cùng khoảng sân cổng nguy nga, thiết kế theo chuẩn kiến trúc tân cổ điển. Tầng trệt tòa nhà được bố trí làm chỗ để xe, trang bị thang máy riêng di chuyển giữa các tầng và kiểm soát truy cập bằng thẻ từ.

Cửa các phòng dùng khóa smart key với vân tay và mật khẩu, hành lang có đèn cảm ứng. Trong biệt thự chia làm nhiều phòng studio đầy đủ kệ bếp, máy lạnh, giường tủ… Giá thuê trọ chỉ 5 triệu đồng một tháng.

Căn nhà cao 7 tầng, ở trung tâm quận Gò Vấp (cũ).

Chiếc cổng nguy nga, thiết kế hiện đại.

Trong làng giải trí Việt, ca sĩ Quang Hà vốn nổi tiếng là một tay chơi bất động sản ngầm và thường được giới nghệ sĩ gọi vui là "ông hoàng sưu tầm sổ đỏ".

Thành quả này đến từ sự chăm chỉ tích lũy sau hơn 20 năm ca hát miệt mài cùng triết lý đầu tư bất động sản chỉ mua thêm chứ không bán. Khối tài sản nhà đất của giọng ca Ngỡ trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM bao gồm nhiều căn hộ cao cấp, biệt thự sân vườn giá trị hàng chục tỷ đồng và hàng loạt bất động sản cho thuê. Có thời điểm, giọng ca gốc Hà Nội không ngần ngại tiết lộ việc nắm giữ hơn 13 ngôi nhà cùng hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ca sĩ Quang Hà nổi tiếng là một "tay chơi bất động sản ngầm" trong showbiz Việt.

Đối với anh, việc đầu tư đất đai và nhà cửa không phải để khoe khoang mà là một cách giữ tiền an toàn, tạo động lực để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Dù sở hữu gia tài bất động sản đáng mơ ước cùng xe sang, Quang Hà vẫn duy trì lối sống giản dị, kín tiếng và tập trung trọn vẹn cho âm nhạc.