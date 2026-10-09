Đẩy lùi hành vi sử dụng phần mềm trái phép

Ông Tony Lee, Giám đốc Kinh doanh Cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Minitab cho biết: “Việc sử dụng phần mềm trái phép có thể tạo ra những rủi ro về pháp lý, bảo mật và vận hành cho doanh nghiệp. Minitab đang tích cực phối hợp với đối tác JYW Vina để hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam rà soát tình trạng bản quyền và chuyển sang phần mềm chính hãng của Minitab. Khách hàng sử dụng các phần mềm có bản quyền được cập nhật phiên bản mới chính thức, hỗ trợ kỹ thuật và tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, qua đó khai thác hiệu quả hơn các giải pháp phân tích dữ liệu của Minitab".

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, sử dụng phần mềm chính hãng không chỉ giúp bảo đảm tuân thủ bản quyền , mà còn hỗ trợ Doanh nghiệp đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.

Trong hơn 50 năm qua, Minitab đã hỗ trợ các Tổ chức trên toàn cầu trong việc nâng cao chất lượng, tối ưu quy trình, giảm chi phí và thúc đẩy đổi mới thông qua các phương pháp tiếp cận dữ liệu. Các giải pháp của Minitab được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, nghiên cứu và phát triển, quản lý chuỗi cung ứng cũng như tối ưu hóa hiệu suất vận hành doanh nghiệp.

Sử dụng các giải pháp Minitab chính hãng giúp doanh nghiệp tiếp cận các tính năng mới nhất và bản cập nhật chính thức, bao gồm các công cụ tương tác bằng ngôn ngữ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI); được hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên môn trong quá trình sử dụng; xây dựng môi trường phân tích dữ liệu đáng tin cậy trong toàn doanh nghiệp; đáp ứng các quy định về cấp phép bản quyền phần mềm.

Minitab tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua mạng lưới kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ và các đối tác được ủy quyền. Hiện tại, Minitab đã có văn phòng tại Úc, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Minitab hợp tác với đối tác được ủy quyền để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp, đồng thời đào tạo nhân viên cách sử dụng phần mềm hiệu quả.