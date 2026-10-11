Internet vệ tinh Starlink mở lối tiếp cận tri thức cho trẻ em miền núi ở Thái Nguyên

Hạ tầng viễn thông ngày càng mở rộng nhưng địa hình đồi núi chia cắt vẫn đặt ra nhiều trở ngại trong việc đưa internet đến các điểm trường vùng sâu, nơi giáo viên và học sinh còn thiếu điều kiện tiếp cận học liệu số.

Thái Nguyên hiện có 6.517 trạm BTS, trong đó 900 trạm 5G; độ phủ sóng 5G đạt 90% dân số, 100% xã, phường có cáp quang và các thôn, bản đã được phủ sóng di động, song vẫn còn những điểm trường chưa có sóng.

Tại điểm trường Nà Pán thuộc Trường Mầm non Phong Quang (xã Phong Quang), tình trạng thiếu sóng di động từng gây khó khăn cho giáo viên trong việc cập nhật văn bản, tìm kiếm tài liệu và khai thác hình ảnh, video phục vụ giảng dạy.

Cô và trò tại điểm trường Nà Pán được tiếp cận nhiều nội dung đa dạng khi có internet phủ sóng

Việc tiếp cận học liệu số và triển khai các phương pháp giáo dục hiện đại gặp nhiều trở ngại khi đường truyền internet chưa đáp ứng nhu cầu, ảnh hưởng đến công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại điểm trường miền núi.

Trước thực trạng này, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 2 bộ thiết bị internet vệ tinh Starlink Standard 4X thế hệ V4, lựa chọn giải pháp kết nối qua vệ tinh để xử lý những điểm lõm sóng có địa hình đặc biệt khó khăn.

Ngày 11.9, thiết bị được bàn giao từ Cục Viễn thông. Đến ngày 15.9, Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 136/KH-KHCN để phân công nhiệm vụ và phối hợp triển khai lắp đặt.

Trong 2 ngày (23 và 24.9), hệ thống được lắp đặt, cấu hình và nghiệm thu tại điểm trường Nặm Tốc, thuộc Trường Mầm non Phong Quang và điểm trường Bản Lấp, thuộc Trường Mầm non Phúc Lộc.

Hệ thống Starlink có tốc độ truy cập tối đa khoảng 400 Mbps, được hỗ trợ miễn phí 6 tháng cước dịch vụ kể từ ngày nghiệm thu, tạo điều kiện để các điểm trường duy trì kết nối phục vụ hoạt động chuyên môn.

Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên Hoàng Văn Thiên bàn giao thiết bị internet cho các điểm trường và tặng quà các em học sinh

Tại điểm trường Nà Pán, internet vệ tinh mở thêm điều kiện để giáo viên chủ động tìm kiếm tài liệu, hình ảnh và video trực quan phục vụ bài giảng, giúp trẻ tiếp cận nguồn học liệu phong phú hơn ngay tại lớp học.

Cô Nguyễn Ngọc Lượng - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Quang chia sẻ, trước đây, việc thiếu internet ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động giáo dục, còn giáo viên gặp khó khăn khi tìm kiếm tài liệu phục vụ giảng dạy.

“Từ khi được hỗ trợ lắp đặt hệ thống internet vệ tinh Starlink, điều kiện kết nối tại điểm trường đã được cải thiện đáng kể”, cô Lượng nói.

Không gian sử dụng mạng còn mở rộng ra khu vực sân trường, tạo điều kiện để người dân sinh sống xung quanh truy cập internet, tìm kiếm thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và liên lạc qua môi trường số.

Thiết bị internet vệ tinh Starlink được lắp đặt tại các điểm lõm sóng ở các điểm trường miền núi tại Thái Nguyên

Theo Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên Hoàng Văn Thiên, quá trình rà soát 1.326 cơ sở hành chính, y tế và giáo dục công lập đã xác định 4 điểm trường chưa có sóng di động.

Trong số này, 2 điểm trường đã được doanh nghiệp viễn thông khắc phục bằng hạ tầng mạng mặt đất, còn điểm trường Nặm Tốc và điểm trường Bản Lấp được lựa chọn triển khai internet vệ tinh để sớm bảo đảm kết nối phục vụ dạy học.

Vị lãnh đạo Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, Starlink là giải pháp bổ sung trong thời gian chờ phát triển hạ tầng viễn thông mặt đất, giúp các điểm trường có kết nối sớm hơn tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng.

Sở đặt mục tiêu phối hợp với doanh nghiệp viễn thông triển khai trạm phát sóng BTS tại các khu vực này trong năm 2026, sau đó xem xét điều chuyển thiết bị vệ tinh đến những cụm dân cư còn thiếu sóng.

Việc đưa internet vệ tinh đến các điểm trường nằm trong Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về kế hoạch 100 ngày xử lý những điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30.11.2026.