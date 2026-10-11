Người trẻ lan tỏa lối sống xanh

“Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Khi rác thải không còn là rác thải” là những chương trình tạo được sự hưởng ứng của sinh viên.

Mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ những thói quen rất quen thuộc. Một chai nước nhựa, một chiếc túi nilon, hộp đựng thức ăn hay những món đồ dùng đã qua sử dụng nếu không được xử lý đúng cách đều có thể trở thành gánh nặng đối với môi trường.

Chính từ thực tế ấy, nhiều người trẻ đã lựa chọn sống xanh bằng cách thay đổi những thói quen nhỏ.

Tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Câu lạc bộ "Hành tinh xanh" là một trong những tập thể duy trì thường xuyên các hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường.

Được thành lập từ năm 2015, Câu lạc bộ thu hút gần 300 sinh viên tham gia, với nhiều hoạt động được tổ chức linh hoạt, phù hợp với lịch học tập.

Đúng như tên gọi “Hành tinh xanh”, câu lạc bộ hướng tới việc xây dựng ý thức, trách nhiệm của sinh viên đối với môi trường thông qua những hoạt động cụ thể. Trong đó, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Khi rác thải không còn là rác thải” là những chương trình tạo được sự hưởng ứng của sinh viên.

Mỗi lựa chọn xanh hôm nay là một cách để người trẻ góp phần gìn giữ môi trường sống cho ngày mai.

Những chai nhựa, giấy vụn và vật liệu có thể tái chế được thu gom, phân loại. Thay vì trở thành rác thải, chúng được trao một “vòng đời” mới thông qua các hoạt động tái chế, tái sử dụng.

Những chậu cây xanh được trao đổi từ rác thải cũng góp phần tạo thêm không gian xanh trong khuôn viên trường học và nơi ở của sinh viên. Phía sau mỗi hoạt động không chỉ là lượng rác được thu gom hay số cây xanh được trao đi, mà còn là quá trình thay đổi nhận thức.

Khi trực tiếp tham gia, sinh viên hiểu rõ hơn về tác động của rác thải đối với môi trường và nhận thấy rằng mỗi lựa chọn trong sinh hoạt đều có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định.

Thạc sĩ Hà Thế Duy, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, cho rằng: Các hoạt động bảo vệ môi trường trong sinh viên cần được triển khai theo hướng thiết thực, gần gũi để các bạn có thể trực tiếp tham gia.

Nếu trước đây bảo vệ môi trường thường được nhắc đến thông qua những chiến dịch, phong trào tập thể thì hiện nay, nhiều người trẻ đã chủ động đưa tinh thần ấy vào cuộc sống thường nhật. Một chiếc bình nước cá nhân thay cho chai nhựa dùng một lần; túi vải thay cho túi nilon; những món đồ cũ được tận dụng để làm vật dụng mới…

Những thay đổi ấy không tốn quá nhiều thời gian hay chi phí nhưng đòi hỏi sự kiên trì và ý thức của mỗi người.

Bạn Nguyễn Phương Thảo, lớp Chuyên Pháp K36, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, chia sẻ: Việc sử dụng những món đồ có thể dùng nhiều lần không chỉ giúp giảm rác thải mà còn tạo cho bản thân thói quen tiết kiệm, có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những việc nhỏ trong cuộc sống, mỗi học sinh đều có thể góp phần tạo nên không gian học tập xanh, sạch hơn. Những thay đổi ấy có thể chưa tạo ra tác động lớn ngay lập tức, nhưng khi được duy trì bởi nhiều người, nhiều tập thể, hiệu ứng cộng đồng sẽ ngày càng rõ nét.

Sống xanh không phải là một khái niệm xa vời. Đó là cách mỗi người cân nhắc kỹ hơn trước khi sử dụng một sản phẩm, lựa chọn một thói quen hay loại bỏ một món đồ. Và khi những lựa chọn ấy trở thành thói quen của cả cộng đồng, “sống xanh” sẽ trở thành một nếp sống đẹp, văn minh và có trách nhiệm.