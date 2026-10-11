Phụ nữ Đan Điền lan tỏa mô hình xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO

Hội LHPN xã Đan Điền kiểm tra mô hình xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO tại gia đình hội viên Nguyễn Thị An, góp phần duy trì phân loại rác tại nguồn và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Từ mô hình 25 thành viên tại Chi hội Phụ nữ Bao La Đức Nhuận, xã Đan Điền, việc phân loại, xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO đang góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, giảm chất thải và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Phân loại rác tại nguồn từ mỗi gia đình

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đan Điền tiếp tục phát huy mô hình xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO thông qua hoạt động thăm, kiểm tra thực tế tại gia đình chị Nguyễn Thị An, thành viên Chi hội Phụ nữ Bao La Đức Nhuận.

Với 25 thành viên tham gia, mô hình hướng đến nâng cao nhận thức, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh. Việc lựa chọn cách làm gần gũi, phù hợp điều kiện từng hộ giúp hội viên dễ dàng duy trì, từng bước đưa hoạt động bảo vệ môi trường trở thành một phần của đời sống hằng ngày.

Nguồn rác sau xử lý được tận dụng phục vụ chăm sóc cây trồng, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hữu cơ, hạn chế lãng phí, bảo vệ môi trường

Qua kiểm tra cho thấy, gia đình chị Nguyễn Thị An vẫn thường xuyên phân loại rác hữu cơ và xử lý bằng chế phẩm IMO theo phương pháp đơn giản. Nguồn rác sau xử lý được tận dụng phục vụ chăm sóc cây trồng, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hữu cơ và hạn chế lãng phí, bảo vệ môi trường.

Vi sinh IMO góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Điểm thiết thực của mô hình là khuyến khích người dân thay đổi cách nhìn về rác hữu cơ. Thay vì bỏ chung với các loại rác sinh hoạt khác, phần rác hữu cơ được phân loại riêng để xử lý, tận dụng phù hợp, qua đó giảm lượng chất thải cần thu gom và góp phần hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Việc duy trì mô hình cũng cho thấy vai trò quan trọng của hội viên phụ nữ trong tổ chức đời sống gia đình gắn với bảo vệ môi trường. Từ những việc làm cụ thể như phân loại rác, xử lý chất thải hữu cơ và chăm sóc cây xanh, mỗi gia đình có thể đóng góp vào việc cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Để đạt hiệu quả, việc xử lý bằng IMO cần được thực hiện đúng hướng dẫn, bảo đảm điều kiện vệ sinh và sử dụng sản phẩm sau xử lý phù hợp mục đích. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hành và theo dõi thường xuyên sẽ giúp mô hình được duy trì ổn định, tránh hình thức và nâng cao hiệu quả thực tế.

Phát huy vai trò phụ nữ, lan tỏa lối sống xanh

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Đan Điền tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng những cách làm hiệu quả, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Việc lan tỏa kinh nghiệm giữa các hội viên, hộ gia đình và cộng đồng dân cư sẽ góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn một cách tự giác, thường xuyên.

Mô hình đang mở ra hướng tiếp cận thiết thực trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn...

Mô hình cũng mở ra hướng tiếp cận thiết thực trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở quy mô hộ gia đình: giảm chất thải, tận dụng nguồn hữu cơ và nâng cao trách nhiệm với môi trường sống. Khi được duy trì đồng bộ với các hoạt động thu gom, phân loại và xử lý chất thải tại địa phương, những sáng kiến cộng đồng như vậy có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Bảo vệ môi trường không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, mà có thể khởi nguồn từ một gia đình biết phân loại rác và một hội viên kiên trì thực hiện mỗi ngày. Phát huy vai trò tiên phong của phụ nữ, nhân rộng mô hình phù hợp và xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường chính là những bước đi thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững./.