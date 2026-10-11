Tài khoản chứng khoán, livestream bán hàng sắp phải liên kết VNeID

Người dân cần liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực được quy định với VNeID trước ngày 31/12. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Cụ thể, 11 lĩnh vực có thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31/12 gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30/6/2027.

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Theo quy định, các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực nêu trên được tạo lập trước ngày Nghị định 320 có hiệu lực, tức ngày 28/9, phải hoàn thành liên kết, xác thực đúng thời hạn.

Đối với tài khoản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết, xác thực được thực hiện trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Với các lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Chính phủ giao các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng VNeID trong xác thực, đăng nhập, thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trước ngày 31/12/2026.

Trước đó, từ ngày 28/9, các tài khoản định danh điện tử tự động bị khóa nếu số điện thoại dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ.

Tính đến cuối năm ngoái, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ và cung cấp hơn 50 tiện ích.

Theo Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045", ứng dụng được định hướng trở thành siêu ứng dụng, giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đến năm 2028, mục tiêu đặt ra là tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định, xác thực thuê bao di động và bước đầu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào ứng dụng. Người đủ điều kiện cũng được định hướng cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, người có tài khoản VNeID mức 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Khoảng 70% tiện ích, dịch vụ được đặt mục tiêu ứng dụng AI, đồng thời mở rộng thanh toán không tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI.