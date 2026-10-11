Tin công nghiệp quốc phòng 11/10: Hé lộ xe tăng Armata nâng cấp

Hé lộ thông tin về xe tăng Armata nâng cấp

Giám đốc điều hành Tập đoàn Uralvagonzavod Alexander Potapov nói với các phóng viên rằng, xe tăng T-14 Armata giống như các phương tiện chiến đấu khác của Nga, đang được cải tiến dựa trên kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Dòng xe tăng này cũng đang được trang bị hạn chế cho Quân đội Nga theo từng giai đoạn.

Theo lời ông Potapov, đạn pháo cho xe tăng T-14 Armata đã được phát triển với nhiều loại đạn pháo mạnh mẽ hơn. Nhiều thành phần của xe tăng cũng được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến trường.

Xe tăng T-14 Armata. Nguồn: TASS

“Armata đã trở thành nền tảng cho tương lai, nhưng công việc chính trong quá trình cải tiến và nâng cấp được thực hiện trên các xe tăng truyền thống của chúng tôi như T-72 , T-80 , T-90 và thậm chí cả T-62”, ông Alexander Potapov cho biết thêm.

Lãnh đạo Uralvagonzavod nhấn mạnh, thiết kế của nền tảng T-14 là thành công khi nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang theo đuổi hướng phát triển này trên các dòng xe tăng chiến đấu tương lai.

Là sản phẩm do nhà máy Uralvagonzavod phát triển, xe tăng T-14 Armata đã được giới thiệu chính thức tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít 9/5. Điểm nổi bật của xe tăng Armata là kết cấu dạng mô-đun, tháp pháo đặc và điều khiển hoàn toàn từ xa, kíp lái ngồi trong khoang bọc thép ở thân xe giúp tăng khả năng sống sót khi xe trúng đạn, kể cả khi khoang đạn phát nổ. Ngoài ra, trên nền tảng khung xe thiết giáp đa dụng Armata, Nga cũng giới thiệu một loạt phương tiện chiến đấu mới. Theo một số thông tin công khai, Nga đang hoàn thiện pháo chính cỡ 152mm dành cho xe tăng Armata với lời giới thiệu có thể bắn thủng tới 1m giáp thép đồng nhất.

Trên nền tảng khung gầm thiết giáp hạng nặng Armata, Nga sẽ phát triển một loạt phương tiện chiến đấu mới sử dụng khung gầm đa dụng này.

Dù được đánh giá là dòng xe tăng có nhiều tính năng ưu việt nhất thế giới hiện nay, nhưng tuyên bố của Công ty Uralvagonzavod cũng đặt ra nhiều vấn đề với giới chuyên gia quân sự quốc tế. Theo đó, dù có là thiết kế tân tiến, nhưng thực tế, Armata chưa được thử lửa ở bất kỳ chiến trường nào.

Mỹ nâng cấp động cơ phản lực mới cho "chim ưng chiến" F-16

Theo cổng thông tin TWZ, phiên bản máy bay chiến đấu F-16 Block 72 do Lockheed Martin chế tạo đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Chiếc máy có hai chỗ ngồi, được Không quân Hoàng gia Maroc (RAF) đặt hàng, đã cất cánh tại nhà máy ở Greenville, Nam Carolina.

Phiên bản F-16 Block 72 được trang bị hệ thống radar mảng định pha chủ động có thể nâng cấp AN/APG-83 (SABR) và hệ thống trao đổi dữ liệu Link 16. Sự khác biệt chính giữa các biến thể Block 70 và Block 72 là động cơ. Trong khi, biến thể Block 70 sử dụng động cơ General Electric F110-GE-129, thì phiên bản Block 72 sử dụng động cơ Pratt & Whitney F100-PW-229, cung cấp công suất mạnh hơn một chút.

Máy bay chiến đấu F-16 Block 72. Nguồn: Defense News

Trước đó, tờ Wall Street Journal đăng tải, hầu hết các máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đều bị hỏng, có nghĩa là Ukraine có thể sẽ không còn máy bay F-16 nào hoạt động được vào cuối năm nay.

Hàn Quốc giới thiệu tàu ngầm diesel-điện mới cho Philippines

Công ty Hanwha Ocean của Hàn Quốc đang chào bán một biến thể của tàu ngầm KSS-III được thiết kế riêng cho Hải quân Philippines, mang tên Jangbogo-III PN. Dự án này được đệ trình lên gói thầu để thay thế tàu ngầm Ocean 1400 được đề xuất trước đó, còn được gọi là DSME 1400.

Theo Hanwha Ocean, tàu ngầm Jangbogo-III PN được chế tạo dựa trên tàu ngầm KSS-III dành cho Hải quân Hàn Quốc. Phiên bản đề xuất có lượng giãn nước khoảng 2.800 tấn, chiều dài tối đa 77 mét và chiều rộng thân tàu 9,7 mét.

Hệ thống động lực của tàu ngầm Jangbogo-III PN bao gồm pin lithium-ion. Theo Hanwha Ocean, việc sử dụng loại pin này sẽ giúp tăng khả năng hoạt động dưới nước so với các tàu ngầm trang bị pin axit chì. Cấu hình này cũng bao gồm hệ thống sonar hiện đại và hệ thống quản lý tác chiến (CMS).

Tàu ngầm chạy diesel-điện Jangbogo-III PN. Nguồn: Hanwha Ocean

Đề xuất của Hanwha Ocean bao gồm việc cung cấp 2 tàu ngầm, đào tạo thủy thủ đoàn và nhân viên kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng trên bờ và một căn cứ huấn luyện, cung cấp thiết bị mô phỏng, và tổ chức hỗ trợ hậu cần tích hợp (ILS). Công ty cũng bày tỏ sự sẵn lòng tham gia vào việc thành lập các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa tàu ngầm tại Philippines.

Các đối thủ cạnh tranh của Hanwha Ocean trong chương trình của Philippines bao gồm Naval Group của Pháp với tàu ngầm hạt nhân lớp Scorpene, Navantia của Tây Ban Nha với dự án S-80 Plus và Fincantieri của Ý. Khi lựa chọn nhà cung cấp, Philippines không chỉ xem xét các thông số kỹ thuật của nền tảng mà còn cả khả năng tài chính, đào tạo nhân sự, xây dựng căn cứ và hỗ trợ hậu cần sau đó.