Kết nối nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa thông minh và công nghệ xanh, nâng cao giá trị nông sản

Hội thảo khoa học tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, ngày 10/10/2026

Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, ngày 10/10/2026 mở ra không gian kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Cơ giới hóa nông nghiệp thông minh, nâng cao hiệu quả sản xuất

Hướng tới dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1967–2027), hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ giới hoá nông nghiệp thông minh, công nghệ chế biến và vật liệu - năng lượng bền vững hướng tới Net Zero” được tổ chức ngày 10/10/2026, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu từ nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu của nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Hội thảo tập trung vào ba hướng công nghệ có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường. Trong đó, cơ giới hóa chính xác trong sản xuất lúa gạo, tự động hóa máy nông nghiệp, nhiệt phân sinh khối và sản xuất than sinh học được quan tâm như những giải pháp góp phần nâng cao năng suất, giảm tổn thất và khai thác hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp.

Việc kết hợp cơ khí hóa với công nghệ môi trường không chỉ hỗ trợ giảm sức lao động mà còn mở ra cơ hội sử dụng tài nguyên tuần hoàn, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Công nghệ chế biến, bảo quản nâng tầm giá trị nông sản

Một nội dung trọng tâm của hội thảo là phát triển công nghệ chế biến và bảo quản nông sản bền vững. Các hướng nghiên cứu được đề cập bao gồm ứng dụng enzyme, vật liệu bảo quản có nguồn gốc tự nhiên, chế phẩm sinh học, công nghệ lên men và giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị nông sản đặc trưng.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng góp phần kéo dài thời gian bảo quản, giảm thất thoát sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, việc phát triển các giải pháp sinh học và vật liệu thân thiện với môi trường có thể hỗ trợ giảm sự phụ thuộc vào những phương thức bảo quản gây áp lực lên hệ sinh thái.

Khi nghiên cứu được chuyển hóa thành quy trình và sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tiễn, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất sẽ có thêm cơ hội nâng cao sức cạnh tranh, phát triển chuỗi liên kết và khai thác tốt hơn lợi thế nông sản địa phương.

Vật liệu mới, năng lượng sinh học hướng tới Net Zero

Không gian khoa học thứ ba tập trung vào vật liệu mới, năng lượng sinh học và công nghệ hướng tới Net Zero. Các chủ đề gồm truyền động điện trong máy nông nghiệp, vật liệu xây dựng carbon thấp, tự động hóa thông minh và hệ thống năng lượng phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Thông qua phiên khoa học toàn thể, các báo cáo keynote, thảo luận chung và ba tiểu ban chuyên môn, hội thảo tạo điều kiện để các lĩnh vực cơ khí, công nghệ thực phẩm, vật liệu, tự động hóa và năng lượng trao đổi, bổ trợ lẫn nhau. Qua đó, những bài toán cụ thể của sản xuất được tiếp cận bằng tư duy liên ngành, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng.

Giá trị của đổi mới công nghệ không chỉ nằm ở việc tạo ra thiết bị hay quy trình mới, mà còn ở khả năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tận dụng phụ phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu.

Quang cảnh Hội thảo

Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục khẳng định vai trò kết nối tri thức với thực tiễn sản xuất. Thúc đẩy nghiên cứu có khả năng ứng dụng, tăng cường hợp tác giữa nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp sẽ góp phần đưa tiến bộ kỹ thuật đến gần hơn với người sản xuất.

Từ cơ giới hóa thông minh đến chế biến sinh học và năng lượng sạch, mục tiêu xuyên suốt là phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động môi trường. Đây là hướng đi cần thiết để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực cho nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh ghi nhận được