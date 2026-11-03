Nhiều HLV ở V-League và hạng Nhất nguy cơ mất việc

Sau trận thua Thép Xanh Nam Định 1-3 tại vòng 6 LPBank V-League 2026/27, HLV Popov và CLB Thể Công Viettel nói lời chia tay. Ông Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở V-League mất việc khi cùng đội bóng áo lính trải qua 8 trận không thắng trên mọi đấu trường.

HLV Popov được đánh giá có tài cầm quân, từng ghi dấu ấn khi dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Với Thể Công Viettel, chiến lược gia này cũng cùng đội bóng giành ngôi Á quân V-League 2025/26 và 2 HCĐ Cúp quốc gia. Tuy nhiên, khi kết quả không đáp lại sự kỳ vọng, chiến lược gia người Bulgaria hay bất cứ HLV nào cũng có thể phải rời "ghế nóng".

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel. Ảnh: Dương Đệ

Ở Hà Nội FC, chiếc ghế HLV Harry Kewell có thời điểm cũng trở nên lung lay, nhưng hiện tại mọi thứ đang tạm ổn sau khi đội bóng Thủ đô có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Ninh Bình ở vòng 6 V-League. Dù vậy, chặng đường còn dài ở phía trước, và không có gì đảm bảo cho tương lai của cựu danh thủ Australia nếu Hà Nội FC rơi vào khủng hoảng.

Tại phía Nam, HLV Nguyễn Việt Thắng là người có nguy cơ phải từ chức cao nhất sau HLV Popov. Thực tế, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã chủ động xin nghỉ, nhưng lãnh đạo CLB Đồng Nai vẫn đặt sự tin tưởng với nhà cầm quân này.

Với thành tích chưa có chiến thắng nào, mới giành được 1 điểm và chưa ghi được bàn thắng, rơi xuống vị trí cuối BXH, rõ ràng sức ép đang ngày một lớn với HLV Việt Thắng. Nếu tiếp tục thua trong 1-2 trận đấu tới, sự kiên nhẫn của lãnh đạo đội bóng miền Đông Nam Bộ có thể sẽ hết, và khi đó quyết định thay HLV trưởng được đưa ra không phải là điều bất ngờ.

HLV Việt Thắng cùng Đồng Nai toàn hòa và thua ở V-League. Ảnh: Đồng Nai FC

Ở HAGL, HLV Lê Quang Trãi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau 6 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm với 1 chiến thắng và 5 thất bại, đứng áp chót BXH. Thất bại 0-1 trước tân binh Bắc Ninh ở vòng 6 khiến chiếc ghế của HLV Quang Trãi bắt đầu "nóng".

Không chỉ V-League, giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 cũng đang chứng kiến những biến động trên băng ghế huấn luyện dù mùa giải mới đi qua những vòng đấu đầu tiên. Gần nhất, CLB Long An quyết định chia tay HLV Trịnh Văn Hậu sau khởi đầu không tốt.

Ở phía dưới BXH, CLB Phú Thọ và Huế cùng có 2 điểm sau 6 trận, chưa thấy dấu hiệu khởi sắc. Ở giữa BXH, ngay cả đội bóng có sự đầu tư mạnh và được HLV Đức Thắng dẫn dắt là CAND, cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Nếu không cải thiện thành tích, HLV này cùng một số đồng nghiệp đều có nguy cơ mất việc.

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