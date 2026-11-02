Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11/2026: Arsenal hạ Liverpool

Bóng đá ngày 2/11 chứng kiến những kết quả đáng chú ý khi Arsenal giành chiến thắng ngay tại Anfield để củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh, Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona tại La Liga, còn Juventus tìm lại niềm vui trước Napoli.

Ở Việt Nam, SHB Đà Nẵng gây bất ngờ khi đánh bại Công an TP. Hồ Chí Minh, khép lại vòng 6 V.League với nhiều thay đổi về thứ hạng. Sau loạt trận cuối tuần, sự quan tâm của người hâm mộ tiếp tục hướng về Newcastle - Everton tại Ngoại hạng Anh và chuyến làm khách của Al Nassr trước Pakhtakor ở AFC Champions League Elite.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 2/11: Arsenal thắng tại Anfield, Real Madrid ghi 3 bàn

Arsenal giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Liverpool trên sân Anfield trong trận cầu tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 1/11. Kai Havertz trở thành người hùng của đội khách khi ghi bàn thắng duy nhất ngay phút 16.

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm Arsenal giành chiến thắng tại Anfield ở Ngoại hạng Anh. Kết quả càng có ý nghĩa khi đội bóng London phải làm khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Liverpool là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và nỗ lực gây sức ép trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Arsenal thi đấu tập trung, hạn chế những khoảng trống nguy hiểm và bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn.

Đội chủ nhà có cơ hội đáng chú ý khi Florian Wirtz đưa bóng dội xà ngang, nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Liverpool kết thúc trận đấu mà không có cú dứt điểm trúng đích nào dù thực hiện nhiều pha hãm thành.

Chiến thắng giúp Arsenal duy trì vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh, tạo khoảng cách ba điểm với Manchester City và chín điểm với Liverpool. Đây cũng là lời khẳng định về khả năng cạnh tranh danh hiệu của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Với Liverpool, thất bại cho thấy đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng tạo cơ hội rõ ràng khi gặp những đối thủ tổ chức phòng ngự tốt.

Ở La Liga, Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ tích cực bằng chiến thắng 3-0 trên sân Racing Santander. Đội bóng Hoàng gia giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Yan Diomande.

Mbappe mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 11. Chỉ 10 phút sau, Bellingham nhân đôi cách biệt trước khi Diomande ghi bàn thứ ba ở phút 36 bằng pha dứt điểm đẹp mắt.

Với ba bàn thắng sớm, Real Madrid chủ động kiểm soát thế trận trong hiệp hai và không để đối phương có nhiều cơ hội trở lại.

Đây là chiến thắng thứ sáu liên tiếp của Real Madrid trên mọi đấu trường. Kết quả giúp họ có 27 điểm, tiếp tục bám đuổi Barcelona và Atlético Madrid trong cuộc đua ở nhóm đầu La Liga.

Trước đó, Barcelona đã đánh bại Alavés 6-1, vì vậy chiến thắng của Real Madrid càng có ý nghĩa trong việc duy trì khoảng cách với đối thủ.

Tại Serie A, Juventus vượt qua Napoli 2-0 trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 10.

Sau hiệp một giằng co, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 70 nhờ cú dứt điểm hiểm hóc của Kerim Alajbegovic. Napoli sau đó càng gặp khó khăn khi Luca Marianucci nhận thẻ vàng thứ hai, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Juventus tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 87, Jeremie Boga ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha dứt điểm kỹ thuật.

Ba điểm giúp Juventus vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, trong khi Napoli tụt xuống vị trí thứ tám. Dù chưa thể trở lại nhóm dẫn đầu, chiến thắng trước đối thủ trực tiếp là tín hiệu tích cực với đội bóng thành Turin.

Ở các giải đấu khác, Lazio thắng Cagliari 2-1, Como vượt qua Venezia 1-0, còn Marseille đánh bại Toulouse 2-0. Đáng chú ý, Strasbourg có chiến thắng đậm 5-1 trước Auxerre tại Ligue 1.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế ngày 1/11 và rạng sáng 2/11/2026:

Nhìn chung, loạt trận cuối tuần tiếp tục cho thấy cuộc đua ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đang diễn ra quyết liệt. Trong khi Arsenal tạo được lợi thế tại Ngoại hạng Anh, Real Madrid và Juventus đều giành những chiến thắng quan trọng để duy trì mục tiêu ở giải quốc nội.

Kết quả bóng đá Việt Nam 2/11: SHB Đà Nẵng gây bất ngờ, Nam Định giữ ngôi đầu V.League

Vòng 6 V.League 2026/27 khép lại tối 1/11 với bất ngờ khi SHB Đà Nẵng đánh bại Công an TP.HCM 1-0 ngay trên sân khách.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng mới là đội tận dụng tốt hơn những tình huống có được.

Phút 17, từ quả phạt góc bên cánh phải, Matias Fracchia bật cao đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn.

Sau bàn thua, Công an TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng liên tục thiếu may mắn trong những tình huống dứt điểm.

Đáng chú ý, bóng có tới ba lần tìm đến xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng. Sự thiếu chính xác trong khâu kết thúc khiến Công an TP.HCM không thể thay đổi tỷ số, đành chấp nhận thất bại 0-1.

Chiến thắng giúp SHB Đà Nẵng nâng tổng điểm lên 9, cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Công an TP.HCM bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu dù được chơi trên sân nhà.

Sau sáu vòng đấu, Thép Xanh Nam Định vẫn dẫn đầu V.League với 13 điểm, đứng thứ hai là Sông Lam Nghệ An với 12 điểm. Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng có 11 điểm.

Cuộc đua ở nhóm cuối cũng bắt đầu xuất hiện sức ép khi HAGL mới giành ba điểm, còn Trường Tươi Đồng Nai đứng cuối bảng với một điểm sau sáu trận.

Bảng kết quả đầy đủ vòng 6 V.League 2026/27:

Ở giải hạng Nhất quốc gia, vòng 6 cũng chứng kiến một số kết quả bất ngờ. Thái Nguyên để thua Đại học Văn Hiến 0-2 ngay trên sân nhà, trong khi Hưng Yên thất bại 1-2 trước Đồng Tháp.

Khatoco Khánh Hòa giành chiến thắng 2-1 trên sân Huế. CLB TP.HCM đánh bại Công an Nhân dân 1-0, còn Quy Nhơn United hòa Long An 0-0.

Bảng kết quả giải hạng Nhất ngày 1/11/2026:

Ngày 2/11, V.League 1 và giải hạng Nhất quốc gia không có trận đấu theo lịch đã công bố. Các đội bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo, với V.League dự kiến trở lại từ ngày 6/11.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11: Newcastle gặp Everton, Al Nassr vắng Ronaldo

Sau loạt trận cuối tuần, Ngoại hạng Anh tiếp tục với cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Everton lúc 3h ngày 3/11 theo giờ Việt Nam.

Newcastle được chơi trên sân St James' Park và đang hướng tới mục tiêu tích lũy thêm điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vừa giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ở vòng trước, nhưng đã phải dừng bước tại Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại 1-3 trước Everton.

Vì vậy, cuộc tái đấu lần này mang đến cơ hội để Newcastle tìm kiếm kết quả tốt hơn khi trở về sân nhà.

Trong khi đó, Everton đang có sự tự tin sau chiến thắng tại Cúp Liên đoàn. Đội khách cho thấy khả năng tận dụng cơ hội khá hiệu quả, nhưng chuyến làm khách tại St James' Park chắc chắn không dễ dàng.

Với tính chất của trận đấu muộn vòng 9, hai đội nhiều khả năng sẽ chú trọng sự chắc chắn ở tuyến dưới. Khả năng tận dụng các tình huống cố định và hạn chế sai lầm cá nhân có thể đóng vai trò quyết định.

Ở La Liga, Deportivo La Coruña tiếp đón Osasuna lúc 3h sáng 3/11. Đây là cuộc đối đầu quan trọng với cả hai trong nỗ lực tích lũy điểm số.

Deportivo có lợi thế sân nhà, trong khi Osasuna sẽ tìm cách phát huy khả năng phòng ngự và phản công. Trận đấu được dự báo khá cân bằng khi cả hai đều muốn tránh những sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Tại Serie A, Sassuolo gặp Fiorentina lúc 0h30 ngày 3/11. Fiorentina vừa hòa Atalanta 2-2, trong khi Sassuolo cần cải thiện khả năng phòng ngự sau thất bại nặng nề 2-6 trước Lazio.

Đến 2h45, Atalanta tiếp đón Parma. Với lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Atalanta có cơ hội giành chiến thắng, nhưng vẫn cần thận trọng trước đối thủ có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

Ligue 1 cũng có trận Lorient - Brest trong khung giờ 2h45, được dự báo là cuộc so tài có tính cạnh tranh cao.

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu tối 2/11 và rạng sáng 3/11/2026:

Ở châu Á, tâm điểm tối 2/11 là cuộc đối đầu giữa Pakhtakor và Al Nassr tại AFC Champions League Elite, diễn ra lúc 20h45 trên sân khách tại Uzbekistan.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo không có mặt trong đoàn Al Nassr tới Uzbekistan. Việc thiếu vắng ngôi sao người Bồ Đào Nha khiến đội khách phải tính toán những phương án tấn công khác.

Dù vậy, Al Nassr vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có Sadio Mané và João Félix. Đội bóng Saudi Arabia được đánh giá có lợi thế về lực lượng, nhưng Pakhtakor cũng có thể gây khó khăn nhờ sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên.

Al Nassr đang hướng đến chiến thắng thứ hai ở vòng phân hạng sau khởi đầu chưa thực sự ổn định tại đấu trường châu lục. Trong khi đó, Pakhtakor chưa giành được chiến thắng nào, vì vậy áp lực cũng không nhỏ với đội chủ nhà.

Ngoài trận đấu của Al Nassr, AFC Champions League Elite còn chứng kiến cuộc so tài giữa Al Sadd và Al Ahli, Al Ittihad gặp Al Ain, trong khi Al Gharafa tiếp đón Al Qadsiah.

Lịch thi đấu AFC Champions League Elite ngày 2/11 và rạng sáng 3/11:

Tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), Inter Miami có chuyến làm khách trước New England Revolution vào lúc 7h sáng 2/11 theo giờ Việt Nam. Đây là một trong những trận đấu được quan tâm nhờ sự góp mặt của đội bóng có Lionel Messi. Cuộc đối đầu đang diễn ra ở thời điểm biên tập bản tin sáng, vì vậy kết quả cuối cùng chưa được xác định.

Nhìn chung, bóng đá ngày 2/11 mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Liverpool để củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh, Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ tốt, còn Juventus giành ba điểm trước Napoli. Ở Việt Nam, chiến thắng của SHB Đà Nẵng khép lại vòng 6 V.League với nhiều bất ngờ.

Tối nay và rạng sáng mai, Newcastle - Everton cùng trận Pakhtakor - Al Nassr tại AFC Champions League Elite sẽ là những cuộc đối đầu đáng chú ý tiếp theo đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.