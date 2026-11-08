Dấu ấn Sin Suối Hồ

Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ. Ảnh: Cầm Sơn

Điểm dừng chân đầu tiên là Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Từ tỉnh lộ, xe rẽ vào con đường bê tông nhỏ, dài hơn 1km dẫn lên đồn. Qua đoạn đường hẹp, khuôn viên đơn vị hiện ra trên đỉnh đồi, khang trang, thoáng đãng, tầm mắt có thể bao quát một vùng rộng lớn xung quanh. Đón chúng tôi có Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ; Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, cùng các cán bộ, chiến sĩ. Sự niềm nở, chân tình của những người lính khiến câu chuyện giữa chủ và khách trở nên gần gũi.

Tại phòng khách đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Thu giới thiệu với đoàn về quá trình xây dựng, trưởng thành và nhiệm vụ của đơn vị. Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ được giao quản lý, bảo vệ trên 9km đường biên giới với 3 mốc quốc giới, gồm các mốc số 83/2, 84 và 85/2; phụ trách địa bàn các xã Sin Suối Hồ, Nậm Xe, Bản Lang. Trên địa bàn có 5 dân tộc cùng sinh sống tại 40 bản. Mỗi dân tộc mang một sắc thái văn hóa riêng, được gìn giữ qua nếp ăn, nếp ở, phong tục và sinh hoạt cộng đồng, cùng tạo nên sự phong phú của đời sống vùng biên.

Qua lời kể của người chỉ huy, chúng tôi hiểu thêm những nhọc nhằn trong công việc của người lính nơi đây. Địa bàn trải dài, địa hình phức tạp đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới. Với các bản giáp biên, sự gắn bó, tin cậy giữa bộ đội và đồng bào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi thông tin người dân cung cấp đều có thể giúp đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc, giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Tiếp tục trò chuyện với các thành viên trong đoàn, Thượng tá Phạm Thanh Tùng chia sẻ về công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Những sĩ quan được tăng cường về các xã vừa cùng cấp ủy, chính quyền triển khai nhiệm vụ, vừa làm cầu nối giữa đơn vị với nhân dân. Sự am hiểu địa bàn, tinh thần công tâm và trách nhiệm trong công việc giúp các anh tạo dựng niềm tin, góp phần củng cố đoàn kết trong cộng đồng.

Cùng với đó, đồn cử cán bộ xuống các thôn, bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Qua những ngày gắn bó với cơ sở, người lính có điều kiện hiểu hơn phong tục, tập quán, cách nghĩ, cách làm của từng dân tộc để tuyên truyền, vận động phù hợp. Tình quân dân được vun đắp từ những công việc cụ thể: Hướng dẫn sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, cùng bà con tìm cách cải thiện đời sống trên chính mảnh đất quê hương.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Tùng, từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phối hợp, vận động người dân cấy lúa 2 vụ ở xã Nậm Xe; trồng địa lan, chuối thương phẩm ở xã Bản Lang; phát triển du lịch cộng đồng, nuôi cá nước lạnh ở xã Sin Suối Hồ. Mỗi mô hình đều gắn với điều kiện của địa phương, mở thêm hướng sinh kế cho đồng bào. Trong đó, phát triển du lịch cộng đồng là dịp để người dân giới thiệu những nét đẹp trong đời sống, văn hóa của dân tộc mình với du khách.

Ngay tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đang thử nghiệm ươm giống sâm Lai Châu. Trong vườn đã có những cây 4 năm tuổi, sinh trưởng tốt. Khi mô hình thành công, đồn dự kiến cấp cây giống miễn phí, đồng thời phối hợp với các nhà khoa học hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để bà con phát triển kinh tế. Nhìn những cây sâm được chăm chút trong vườn, chúng tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn và niềm mong mỏi của người lính về một hướng làm ăn mới cho đồng bào.

Nhiều năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường” được đơn vị duy trì, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em tiếp tục học tập. Sự quan tâm ấy góp thêm điểm tựa để những gia đình còn nhiều thiếu thốn yên tâm cho con đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em vùng biên.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” lại đưa cán bộ, chiến sĩ đến với bà con trên địa bàn. Đơn vị phân công lực lượng, phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện từng nơi. Bản ít dân tổ chức đón Tết cùng toàn thể bà con; bản đông dân tổ chức theo nhóm hộ hoặc mời đại diện các gia đình tham gia. Những cuộc sum vầy đầu xuân làm đậm thêm tình làng, nghĩa bản, thắt chặt sự gắn bó giữa người lính và đồng bào. Trong không khí đón năm mới, niềm vui của mỗi gia đình cũng trở thành niềm vui chung của những người đang cùng nhau gìn giữ vùng đất biên cương.

Sau buổi làm việc, chúng tôi có dịp trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trong khuôn viên đồn. Những quả đào, lê vừa hái từ cây được mang ra mời khách. Món quà vườn nhà giản dị cùng lời chuyện trò cởi mở khiến cuộc gặp thêm ấm áp. Rồi Thượng tá Phạm Thanh Tùng dẫn đoàn đi thăm vườn sâm, kể thêm về việc chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng của từng lứa cây.

Phần lớn cán bộ, chiến sĩ của đồn quê ở những tỉnh, thành phố khác, gia đình sống xa nơi đóng quân. Có người đã nhiều năm gắn bó với địa bàn như Trung tá Hoàng Văn Đại, đang đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã; có người mới bước vào những năm đầu quân ngũ như Trung úy Cứ A Anh, người dân tộc Mông, quê ở tỉnh Điện Biên. Khác nhau về tuổi đời, quê quán, các anh cùng gặp nhau ở trách nhiệm với biên giới và sự gắn bó với đồng bào.

Thay mặt lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ, đoàn công tác tặng đơn vị một số ấn phẩm Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và gửi những phần quà nhỏ đến các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Lúc chia tay, các chiến sĩ lại hái đào, lê trong sân đồn gửi tặng từng người. Những trang viết từ miền Đất Tổ được trao lại, những quả ngọt vùng biên theo chúng tôi xuống núi, mang theo tình cảm chân thành của một cuộc gặp gỡ.

Dấu ấn Sin Suối Hồ đọng lại trong chúng tôi từ những điều mộc mạc như thế: Một lời đón tiếp nồng hậu, một câu chuyện về bản làng, một vườn cây được chăm chút bằng niềm hy vọng. Và trên hết là hình ảnh những người lính quân hàm xanh lặng lẽ gắn bó với đồng bào, giữ bình yên để nhịp sống, nếp văn hóa của các dân tộc tiếp tục được gìn giữ, trao truyền nơi biên cương.