Công ty Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 36 năm thành lập

Đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động gặp gỡ, ôn lại truyền thống, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và cùng chia sẻ niềm tự hào về chặng đường xây dựng, phát triển của Công ty.

Kế thừa di sản gần 700 năm của ngành nghề truyền thống Yến sào Khánh Hòa, trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã khẳng định vị thế, uy tín và vai trò nòng cốt trong ngành yến sào Việt Nam. Hiện nay, Công ty quản lý, bảo tồn và khai thác 173 hang yến trên 33 đảo yến thiên nhiên vùng biển Khánh Hòa; có 16 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên với gần 4.000 lao động, 7 nhà máy chế biến yến sào và hơn 70 dòng sản phẩm. Sản phẩm của Công ty đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp các dòng sản phẩm chủ lực của Công ty được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã bày tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã khai mở, gìn giữ và trao truyền ngành nghề Yến sào Khánh Hòa; trân trọng biết ơn Chủ tịch sáng lập Lê Hữu Hoàng, các thế hệ lãnh đạo, các cô chú, anh chị cựu cán bộ cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động qua các thời kỳ đã dành tâm huyết, trí tuệ, công sức và những năm tháng quý giá của cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Công ty.

Một trong những dấu ấn ý nghĩa tại buổi lễ là hoạt động tri ân, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ. Công ty đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Công ty Yến sào Khánh Hòa" cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

Đặc biệt, lần đầu tiên vinh danh 25 cá nhân có nhiều cống hiến cho ngành nghề Yến sào Khánh Hòa trên 3 lĩnh vực: bảo tồn và phát triển quần thể chim yến; gìn giữ, trao truyền kỹ thuật khai thác; gìn giữ, trao truyền tinh hoa chế biến Yến sào Khánh Hòa. Đây là sự ghi nhận trân trọng đối với những người đã dành nhiều năm gắn bó, gìn giữ và trao truyền những kinh nghiệm, giá trị quý báu của ngành nghề cho các thế hệ tiếp nối.

Cũng trong dịp này, Công ty chính thức ra mắt cuốn sách lịch sử "Yến sào Khánh Hòa – Hành trình xây dựng, trao truyền và phát triển" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Công trình được thực hiện qua 15 tháng nghiên cứu, sưu tầm, đối chiếu tư liệu và đã được Hội đồng Khoa học tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu. Hơn 4.000 cuốn sách được trao tặng đến các đơn vị, nhà máy và Hội Cựu cán bộ công nhân viên, góp phần lưu giữ lịch sử, tri ân những cống hiến và trao truyền các giá trị truyền thống cho thế hệ hôm nay, mai sau.

36 năm là chặng đường đáng tự hào, được vun đắp bằng tâm huyết, công sức và tình yêu ngành nghề của biết bao thế hệ. Trân trọng những giá trị đã được trao truyền, tập thể Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, gìn giữ và phát triển bền vững ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, đưa thương hiệu ngày càng vươn xa.