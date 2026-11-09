TPHCM tổ chức countdown đón năm 2027 trong 4 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Khán giả xem đại nhạc hội và sự kiện countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: BTC cung cấp

UBND TPHCM vừa thống nhất tổ chức sự kiện đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2027 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Lợi. Theo kế hoạch đã được chấp thuận, chương trình do Công ty cổ phần sản xuất sân khấu và nội thất I.S.E.E thực hiện, theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Bóng đá TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM làm đầu mối phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức. Các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra, giám sát để sự kiện diễn ra đúng quy định.

Trước sự kiện countdown, TPHCM dự kiến có thêm nhiều hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn dịp cuối năm.

Trong đó, có chương trình "Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn" do Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings thực hiện. Với thông điệp "Nghe thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật", chương trình dự kiến diễn ra từ 19 giờ - 23 giờ 30 phút ngày 26-12.

Đêm nhạc có 27 nghệ sĩ tham gia. Điểm nhấn là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, dự kiến bắt đầu lúc 23 giờ 20 phút. Pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động đại nhạc hội cũng được triển khai tại 3 địa điểm gồm: công viên bờ sông Sài Gòn; khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình có thời lượng 30 phút nằm trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần thứ 6 - “Hò Dô” 2026.

Chuỗi sự kiện countdown luôn thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: BTC cung cấp