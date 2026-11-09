Những 'đại sứ nhí' ở Tokyo lan tỏa tiếng Việt nơi xa xứ

Các cháu thiếu nhi kiều bào bên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Kim Mạnh Hiệp/Vietnam+)

Chiều 8/11, tại khách sạn New Otani (Tokyo, Nhật Bản), trong buổi gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, 15 cháu thiếu nhi kiều bào đã tạo nên khoảnh khắc xúc động bậc nhất chương trình: sau tiết mục văn nghệ, các cháu ùa lên đồng thanh chúc sức khỏe và được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành gần 5 phút khen ngợi, động viên.

Phía sau khoảnh khắc đặc biệt ấy là cả một hành trình giữ lửa tiếng Việt của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Nhật.

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, cả 15 cháu nhỏ trong trang phục áo dài, khăn quàng đỏ cùng tiến lại gần, đồng thanh cất tiếng chúc sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân.

Đáp lại tình cảm trong trẻo của các cháu là những lời khen ngợi, động viên ân cần. Trong khoảnh khắc các cháu trao hoa và nói những lời chúc bằng tiếng Việt nơi xa xứ, Phu nhân Ngô Phương Ly đã không giấu được xúc động, lặng lẽ rơi lệ.

Buổi gặp mặt ấm áp

Buổi gặp mặt diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Tham dự buổi gặp mặt có cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cùng khoảng 250 kiều bào ưu tú - những gương mặt tiêu biểu của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có hơn 700.000 người, sinh sống trên cả 47 tỉnh, thành (đông thứ hai trong các cộng đồng người Việt ở nước ngoài), trong đó có nhiều cháu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra ngay tại Nhật Bản.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực mở rộng hoạt động giáo dục tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong thế hệ trẻ; trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Kim Mạnh Hiệp/Vietnam+)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng bức tượng “Bác Hồ về thăm quê năm 1961” cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tiết mục của 15 "đại sứ nhí"

Phần mở đầu chương trình được dành cho những "đại sứ" nhỏ tuổi nhất. Thay mặt các bạn trong đội, hai cháu Kim Trà My và Nguyễn Trần Hoàng Nam đã phát biểu, bày tỏ niềm vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao.

Hai cháu gái thay mặt đội trao tặng bó hoa tươi thắm tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Kính thưa bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly! Chúng cháu là thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Chúng cháu rất vui được đón hai bác và đoàn. Chúng cháu kính chúc hai bác và các cô chú luôn mạnh khỏe. Chúng cháu xin kính tặng hai bác bó hoa tươi thắm ạ!” - nguyên văn lời phát biểu của hai cháu Kim Trà My và Nguyễn Trần Hoàng Nam.

15 cháu thiếu nhi trong đội văn nghệ biểu diễn trên sân khấu với cờ Tổ quốc trên tay. (Ảnh: Kim Mạnh Hiệp/Vietnam+)

Ngay tại buổi gặp mặt, các cháu đã được Ban tổ chức trao khăn quàng đỏ và cài huy hiệu búp măng non. Khoảnh khắc chiếc khăn đỏ thắm được quàng lên vai, tấm huy hiệu nhỏ được cài lên ngực áo khiến nhiều phụ huynh có mặt không khỏi xúc động - những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Nhật được đón nhận như những "búp măng non" của quê hương.

15 cháu - đều sinh ra, lớn lên và học tập tại Nhật Bản - đã thể hiện hai ca khúc "Quê hương tươi đẹp" và "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng." Tiếng hát trong trẻo của các cháu vang lên giữa lòng Tokyo, trong tiếng vỗ tay xúc động của cả hội trường, và đỉnh điểm là những lời khen ngợi, động viên chân tình, kéo dài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - điều hiếm khi có trong một chương trình có thời lượng chặt chẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khen ngợi, động viên các cháu thiếu nhi

Hành trình giữ lửa tiếng Việt

Để có những phút tỏa sáng ấy, các cháu đã tập luyện trong nhiều tuần. Đó là hành trình đồng hành của Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản và Trạm Sách Cộng Đồng Việt tại Tokyo - điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi kiều bào tại khu Tabata.

Sau những giờ học bằng tiếng Nhật ở trường, các cháu lại về Trạm Sách đọc sách tiếng Việt, sinh hoạt, chơi đùa và tập hát. Những buổi tối trong tuần là giờ học thanh nhạc trực tuyến với cô giáo; cuối tuần, cả đội tập trực tiếp, chỉnh từng câu hát, từng động tác - với sự đồng hành kiên trì của phụ huynh và đội ngũ phụ trách.

Với những đứa trẻ sinh ra xa quê, mỗi buổi tập không chỉ chuẩn bị cho một tiết mục - đó là cách tiếng Việt được giữ lửa mỗi tuần, để các cháu lớn lên vẫn nói, vẫn hát và tự hào về cội nguồn của mình.

Các cháu đọc sách tiếng Việt tại Trạm Sách Cộng Đồng Việt tại Tokyo. (Ảnh: Kim Mạnh Hiệp/Vietnam+)

Món quà ý nghĩa dành cho những người "giữ lửa" tiếng Việt

Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa nhất của buổi gặp mặt là lễ trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đại diện Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản - tổ chức đảm nhiệm phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng - cùng các cháu thiếu nhi trong đội văn nghệ đã thay mặt cộng đồng lên đón nhận món quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Những cuốn sách tiếng Việt đầu tiên của tủ sách - trong đó có cuốn sách về Bác Hồ kính yêu - được các cháu nâng niu trên tay, đầy tự hào.

“Tủ sách tiếng Việt” là chương trình do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) triển khai, nhằm cung cấp nguồn học liệu tiếng Việt chính thống cho cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” của Chính phủ.

Mỗi tủ sách được trao tặng là một không gian học tập, nơi cộng đồng có thể tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện, sinh hoạt tiếng Việt cho các thế hệ. Tủ sách đầu tiên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được ra mắt ngay tại Nhật Bản - ở Fukuoka, cuối năm 2023; và nay, hành trình giữ lửa tiếng mẹ đẻ ấy đến với cộng đồng tại Tokyo.

Với Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản, tủ sách là món quà vô giá: nguồn học liệu quý báu, chính thống để phục vụ công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng thời gian tới - để ngày càng nhiều cháu nhỏ sinh ra nơi đất khách được đọc, được học và lớn lên cùng tiếng mẹ đẻ.

Các cháu thiếu nhi đại diện cộng đồng đón nhận những cuốn sách đầu tiên của Tủ sách tiếng Việt từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Kim Mạnh Hiệp/Vietnam+)

Cháu Vũ Duy Thanh, thành viên đội văn nghệ, chia sẻ: "Con rất vui và tự hào khi được hát trước Bác Tô Lâm và Phu nhân. Khi được Bác khen, con vui lắm - con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay."

Cháu Trần Vũ Hạnh My, thành viên đội văn nghệ, nói: "Con và các bạn đã tập hát rất nhiều buổi. Được đứng trên sân khấu hát tặng hai Bác, con thấy rất hạnh phúc."

Bà Bùi Thị Lương Duyên, phụ huynh cháu Kim Trà My, xúc động cho biết: "Nhìn con gái sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản đứng trên sân khấu, hát trọn vẹn những bài hát tiếng Việt trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân, tôi thực sự xúc động. Đó là thành quả của cả một hành trình mà gia đình, Hội Việt Ngữ và Trạm Sách đã cùng nhau vun đắp cho các con."

Bà Trịnh Hiền, Phó nhóm phụ trách đội văn nghệ, Chủ Trạm Sách cộng đồng Việt tại Tokyo, chia sẻ: "Các cháu đều sinh ra ở Nhật, hằng ngày học bằng tiếng Nhật, nên để các cháu hát đúng lời, đúng nhạc và hiểu được ý nghĩa của bài hát là cả một quá trình. Nhiều tuần liền, buổi tối các cháu học trực tuyến, cuối tuần tập trực tiếp tại Trạm Sách. Trạm Sách mở ra không chỉ để dạy chữ - chúng tôi mong các cháu có một nơi chốn tiếng Việt để trở về mỗi tuần. Khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khen các cháu gần 5 phút, chúng tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng."

Theo ông Kim Mạnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản, Trưởng nhóm văn nghệ, đội văn nghệ thiếu nhi được hình thành dưới sự tin tưởng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản phối hợp với Trạm Sách Cộng Đồng Việt tại Tokyo tổ chức tập luyện cho các cháu trong nhiều tuần, với sự đồng hành tận tình của cô giáo thanh nhạc và đông đảo các bậc phụ huynh.

Ông Kim Mạnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản, Trưởng nhóm văn nghệ thiếu nhi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhớ lại khoảnh khắc các cháu ùa lên sau tiết mục, ông Kim Mạnh Hiệp nói: "Khi các cháu đồng thanh chúc sức khỏe và được Bác dành gần 5 phút khen ngợi, động viên, tôi thực sự nghẹn ngào. Đó không chỉ là niềm vui của riêng 15 cháu, mà là niềm tự hào của cả cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản."

Chia sẻ về món quà đặc biệt của buổi gặp mặt, ông Kim Mạnh Hiệp nói: “Được thay mặt Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản đón nhận Tủ sách tiếng Việt là niềm vinh dự rất lớn của chúng tôi. Đây là sự gửi gắm niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho những người đang giữ lửa tiếng Việt nơi xa xứ - và cũng là trách nhiệm để chúng tôi phải làm tốt hơn nữa.”

Buổi gặp mặt khép lại, nhưng dư âm còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi cháu nhỏ và các bậc phụ huynh. 15 "đại sứ nhí" ở Tokyo - nhỏ bé, trong trẻo - bằng tiếng hát tiếng Việt của mình đã trở thành nhịp cầu nối quê hương với thế hệ kiều bào tương lai, ngay trong chuyến thăm chính thức đầy ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Nhật Bản./.