Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị diễn tiểu phẩm “Trách nhiệm của công dân”.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm sân khấu hóa mang chủ đề “Trách nhiệm của công dân”. Bằng hình thức nghệ thuật quần chúng, tiểu phẩm đã chuyển tải sinh động những nội dung cốt lõi của Luật Nghĩa vụ quân sự cùng các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các tình huống quen thuộc, gần gũi với đời sống dân sinh, tiểu phẩm không chỉ phản ánh sắc nét tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn phê phán những biểu hiện lệch lạc, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, qua đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức và tình cảm của người xem.

Tiểu đoàn 10 trao sách tặng nhân dân thôn Tiến Xuân 1.

Song song với hình thức sân khấu hóa, Ban tổ chức khéo léo kết hợp chương trình giao lưu văn nghệ và phần thi hỏi-đáp, tìm hiểu pháp luật có thưởng. Các câu hỏi tương tác được chắt lọc trực tiếp từ nội dung tiểu phẩm đã tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo bà con nhân dân và đoàn viên, thanh niên tham gia. Cách tuyên truyền khéo léo này giúp các quy định pháp luật khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, khơi dậy ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, Tiểu đoàn 10 đã trao tặng thôn Tiến Xuân 1 nhiều đầu sách pháp luật thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tài liệu giúp cán bộ, nhân dân địa phương tìm hiểu, tra cứu và nâng cao kiến thức pháp luật ngay tại cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình tuyên truyền tại xã Yên Xuân tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị trong công tác vận động quần chúng; góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của Trường Sĩ quan Chính trị trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây cũng là môi trường thực tiễn sinh động để học viên Nhà trường rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, kỹ năng tuyên truyền miệng, vận động quần chúng, sẵn sàng gánh vác trọng trách khi ra trường, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.