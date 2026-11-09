Người Mạ lan tỏa văn hóa Lâm Đồng qua Festival Quốc tế Cồng chiêng

Đoàn nghệ nhân người Mạ của tỉnh Lâm Đồng tham gia biểu diễn nghệ thuật đường phố

Nghệ nhân K'Brèm (Phường 2 Bảo Lộc) vinh dự là 1 trong 23 nghệ nhân được góp mặt trong chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố và Đêm hội Cồng chiêng quốc tế. Được diễn tấu chiêng, nghệ nhân người Mạ tự hào khi có cơ hội đưa âm thanh của dân tộc, những giai điệu gắn bó với đời sống bon làng đến gần hơn với công chúng.

Nam nghệ nhân chia sẻ, cũng giống như nhiều nghệ nhân khác ở khu vực Tây Nguyên, ông tự hào và nhận thức được trách nhiệm của mình đối với nhạc cụ của dân tộc. Chính vì thế, ông luôn nỗ lực thể hiện những bài chiêng bằng tất cả niềm đam mê và sự trân trọng.

Tôi mong những lễ hội như này sẽ được tổ chức liên tục để giới thiệu được nét đẹp văn hóa của đồng bào Mạ ở Lâm Đồng; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của âm nhạc truyền thống. Nghệ nhân K’Brèm, Phường 2 Bảo Lộc

Đến với Festival Quốc tế Cồng chiêng năm 2026, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức không gian trưng bày các hiện vật văn hóa, sản phẩm thổ cẩm, công cụ lao động sản xuất truyền thống. Các nghệ nhân cùng tái hiện nghi lễ Mừng Thần lúa và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như trình diễn chiêng, dệt thổ cẩm.

Không gian văn hóa dân tộc Mạ nằm trong khuôn khổ Festival Quốc tế Cồng chiêng năm 2026

Với chủ đề “Sắc Mạ - sợi nối buôn làng”, không gian văn hóa của Lâm Đồng không chỉ giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống, lao động, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mạ mà còn kể câu chuyện về sự gắn kết cộng đồng, về tình yêu và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.

Thông qua những hoạt động trình diễn và trải nghiệm, du khách có dịp hiểu hơn về đời sống văn hóa của đồng bào Mạ. Đối với các nghệ nhân, đây là cơ hội quý để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống.

Các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm của đồng bào Mạ

Nghệ nhân múa Ka Lý (Phường 2 Bảo Lộc) chia sẻ: “Đối với đồng bào Mạ, chiêng, thổ cẩm, múa xoang và các nghi lễ truyền thống là một phần không gian tinh thần của cộng đồng. Qua tiếng chiêng, những hoa văn trên tấm thổ cẩm hay nghi lễ Mừng Thần lúa, người Mạ gửi gắm tình yêu buôn làng, sự biết ơn đối với thiên nhiên và những giá trị được cha ông truyền lại”.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông (Trưởng đoàn tham gia Festival Quốc tế Cồng chiêng năm 2026) Lê Thành Hiệp, trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, những nghệ nhân của tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò chủ thể trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Ở bất cứ không gian nào, các nghệ nhân người Mạ đều nỗ lực quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc

Bằng tài năng, niềm đam mê và sự am hiểu văn hóa truyền thống, các nghệ nhân không chỉ mang đến những màn trình diễn đặc sắc mà còn góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa Lâm Đồng, nơi 49 dân tộc cùng chung sống, đoàn kết và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo ông Hiệp, trong bối cảnh di sản văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức, Festival Quốc tế Cồng chiêng năm 2026 cũng là dịp để các địa phương nhìn nhận rõ hơn vai trò của cộng đồng, nghệ nhân trong việc bảo tồn, từ đó có những chính sách, giải pháp thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Festival Quốc tế Cồng chiêng và Tuần lễ Hoa Dã quỳ Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 - 8/11. Trong đó, sự kiện Festival quy tụ hơn 40 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế.

Đối với Lâm Đồng, tham gia Festival là dịp giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch địa phương.