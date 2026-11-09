TPHCM tổ chức Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026

Tuần lễ do UBND TPHCM tổ chức, Sở VH-TT TPHCM chủ trì thực hiện, với nhiều hoạt động dành cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT giới thiệu về các hoạt động tại Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM năm 2026

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, chương trình hướng đến kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người TPHCM trên các nền tảng số.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 18 giờ ngày 13-11, với các hoạt động công bố thông điệp chương trình, giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các KOL, KOC tham dự họp báo

Ngày 14-11, diễn ra các nội dung như: chương trình tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”; hội thảo, hoạt động đào tạo chuyên môn tập trung vào kiến thức pháp luật về nội dung số, chuẩn mực văn hóa, đạo đức và trách nhiệm trên môi trường mạng, chia sẻ kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng AI; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cộng đồng.

Tại Không gian trưng bày, trải nghiệm công nghệ số (ngày 13, 14-11) cũng giới thiệu hoạt động của các nền tảng số, trải nghiệm AI, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), phòng thu trực tiếp và tương tác trên mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, nhận tác phẩm từ ngày 15-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng số, dành cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung; khuyến khích tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề và địa bàn. Các tác phẩm dự thi hướng đến tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam tại TPHCM, phản ánh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đời sống, con người, lịch sử và bản sắc văn hóa trong nhịp sống đô thị; quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình, sáng tạo và hội nhập. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng sáng tạo nội dung số trong chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng môi trường truyền thông số văn minh, trách nhiệm.