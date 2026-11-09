Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ trao tặng cây bồ đề tại chùa Bổ Đà ở Bắc Ninh

Các đại biểu tham gia trồng cây bồ đề trong khuôn viên chùa Bổ Đà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày 9/11, tại Di sản Văn hóa Thế giới chùa Bổ Đà (phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa đã đến thăm, trao tặng và trồng cây bồ đề lưu niệm tại chùa.

Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, tâm linh, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ.

Đón tiếp Đại sứ và Đoàn công tác có ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh; ông Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đoàn đã tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và Phật giáo của chùa Bổ Đà. Thượng tọa Thích Tục Vinh, Trụ trì chùa Bổ Đà cho biết chùa khởi dựng từ thời Lý, được mở rộng quy mô vào năm 1720. Qua nhiều lần trùng tu, di tích vẫn lưu giữ kiến trúc cổ truyền độc đáo với lối “nội thông ngoại bế.”

Quần thể gồm chùa Tứ Ân, am Tam Đức, chùa Cao và vườn tháp cổ được đánh giá lớn nhất Việt Nam. Chùa còn bảo tồn 1.935 mộc bản kinh Phật Thiền phái Lâm Tế, được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu kho Mộc bản tại chùa. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Năm 2016, chùa được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; năm 2025 được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Điểm nhấn của chuyến thăm là nghi thức trao tặng và trồng cây bồ đề tại khuôn viên Tam quan chùa Bổ Đà. Cây bồ đề do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam trao tặng, là biểu tượng thiêng liêng gắn với sự kiện Đức Phật thành đạo, tượng trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ và lòng từ bi.

Việc đón nhận, vun trồng cây bồ đề tại chùa Bổ Đà mang ý nghĩa kết nối văn hóa, tâm linh giữa hai quốc gia, đồng thời lưu giữ dấu ấn hữu nghị tại một di tích Phật giáo có bề dày lịch sử của vùng Kinh Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tshering W. Sherpa nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự gắn kết về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Đánh giá về chùa Bổ Đà, Đại sứ cho rằng đây không chỉ là trung tâm đào tạo tăng đồ của Thiền phái Lâm Tế trong nhiều thế kỷ mà còn là quần thể kiến trúc, cảnh quan đặc sắc, phản ánh chiều sâu văn hóa, tư tưởng và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Những giá trị được lưu giữ tại di tích cho thấy sức sống lâu bền của Phật giáo trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam, đồng thời tạo nên điểm gặp gỡ tự nhiên giữa hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về truyền thống văn hóa và tôn giáo.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm cơ hội đến thăm các di tích lịch sử, văn hóa, Phật giáo trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ vào năm 2027, Đại sứ mong muốn phối hợp với thành phố Bắc Ninh và chùa Bổ Đà tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, di sản và Phật giáo, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường cảm ơn tình cảm và món quà ý nghĩa của Đại sứ quán Ấn Độ dành cho chùa Bổ Đà, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp trên nền tảng những giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Việc trao tặng, trồng cây bồ đề tại chùa Bổ Đà là hoạt động giao lưu văn hóa, tâm linh thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các đối tác Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, kinh tế, y tế và dược phẩm, qua đó mở rộng kết nối, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Hoàng Sơn trao tặng Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa bức tranh về Phật được chế tác từ trầm hương của Hợp tác xã Hương Việt, phường Vân Hà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn trao tặng Đại sứ bức tranh hình Phật được chế tác từ trầm hương của Hợp tác xã Hương Việt, phường Vân Hà.

Đại sứ Tshering W. Sherpa trao tặng lãnh đạo thành phố tượng Phật lưu niệm, thể hiện tình cảm và sự trân trọng giữa hai bên.

Sau buổi tiếp đón, Đại sứ cùng Đoàn công tác thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống với các tiết mục Ca trù và dân ca Quan họ Bắc Ninh. Hoạt động góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc, lan tỏa bản sắc Kinh Bắc và tăng cường giao lưu, gắn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước./