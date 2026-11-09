Cận cảnh không gian tổ chức họp báo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 tại Nắng Sông Hồng

Tọa lạc tại số 306A phố Phú Viên, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Làng văn hóa ẩm thực Nắng Sông Hồng gây ấn tượng bởi không gian rộng mở, nhiều cây xanh, hồ nước và hệ thống công trình kiến trúc mang phong cách truyền thống. Những mái nhà lợp lá, khu nhà hàng ven hồ, lối đi uốn quanh thảm cỏ tạo nên một tổng thể hài hòa, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian xanh, kiến trúc đậm nét truyền thống

Không chỉ phục vụ nhu cầu ẩm thực, nghỉ dưỡng và vui chơi, không gian nơi đây còn được khai thác cho các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa dân gian và tổ chức sự kiện quy mô.

Một trong những điểm nhấn tại Nắng Sông Hồng là các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian. Những trò chơi truyền thống, hoạt động giao lưu nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc được tổ chức trong không gian mở, tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp cảm nhận nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Trải nghiệm không gian sông nước và kiến trúc truyền thống tại khuôn viên làng văn hóa.

Từ trò chơi đi cầu tre, các hoạt động tập thể đến những màn trình diễn mang đậm màu sắc dân gian, mỗi trải nghiệm đều góp phần tái hiện không khí sinh hoạt văn hóa truyền thống, tạo sự kết nối giữa các thế hệ.

Trò chơi dân gian góp phần tái hiện không khí sinh hoạt văn hóa truyền thống

Đáng chú ý, hình ảnh những tà áo dài nhiều màu sắc, trang phục truyền thống cùng các hoạt động trải nghiệm dân gian tại đây cũng cho thấy tiềm năng kết hợp giữa du lịch, văn hóa và các sân chơi tôn vinh nhan sắc.

Dấu ấn những sân khấu nhan sắc Việt

Nắng Sông Hồng từng là địa điểm tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Bắc Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sự kiện đã để lại dấu ấn đáng nhớ với sân khấu được thiết kế trong không gian kiến trúc truyền thống, tạo sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại của các thí sinh và bản sắc văn hóa Việt.

Các thí sinh hoa hậu tại cổng làng mang kiến trúc truyền thống là một trong những điểm nhấn cảnh quan tại Nắng Sông Hồng

Không gian cổng làng, những công trình kiến trúc đặc trưng, hồ nước và cảnh quan xanh cũng trở thành bối cảnh cho nhiều hoạt động giao lưu, ghi hình, chụp ảnh và quảng bá hình ảnh các sự kiện.

Bên cạnh đó, những hoạt động hướng tới cộng đồng, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh cũng góp phần tạo nên hình ảnh một điểm đến gắn kết các hoạt động văn hóa, du lịch với trách nhiệm xã hội.

Các hoạt động hướng tới cộng đồng, bảo vệ môi trường từng được lồng ghép trong hành trình hoạt động của các thí sinh hoa hậu

Với lợi thế về cảnh quan, không gian kiến trúc và kinh nghiệm tổ chức sự kiện, Nắng Sông Hồng tiếp tục được lựa chọn làm địa điểm diễn ra họp báo công bố lịch trình chính thức Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027.

Nắng Sông Hồng – Nơi nhan sắc Việt thăng hoa cùng bản sắc văn hóa dân tộc

Sự kiện dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 10-11-2026, là dấu mốc khởi động cho hành trình của cuộc thi, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn với tri thức, bản sắc văn hóa và những giá trị truyền thống.

Không gian kiến trúc ven hồ lung linh về đêm, thích hợp tổ chức các chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa

Việc lựa chọn Nắng Sông Hồng làm địa điểm tổ chức họp báo cũng tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa một sân chơi nhan sắc mang thông điệp văn hóa với không gian kiến trúc, cảnh quan đậm dấu ấn Việt. Đây không chỉ là nơi diễn ra một sự kiện công bố thông tin mà còn góp phần truyền tải thông điệp về việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống đương đại.