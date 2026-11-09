Phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam năm 2027

Lãnh đạo Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng năm 2027. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Mục tiêu của Giải thưởng là tiếp tục tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Với thông điệp “Vinh danh giá trị-Kiến tạo tương lai”, Giải thưởng hướng đến việc lan tỏa những đóng góp có giá trị học thuật, ý nghĩa thực tiễn và sức ảnh hưởng lâu dài; khuyến khích tinh thần sáng tạo, liêm chính và trách nhiệm phụng sự xã hội trong cộng đồng pháp lý.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 để phát động mùa giải 2027 nhằm gửi gắm thông điệp: Tôn vinh những người góp phần xây dựng nền pháp lý, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Trong mùa giải 2027, Ban tổ chức tập trung vào ba định hướng: Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và quy trình xét chọn; mở rộng mạng lưới đề cử trên phạm vi cả nước; tăng cường giới thiệu những đóng góp tiêu biểu để đồng nghiệp, người học và công chúng có thể tìm hiểu, học hỏi và tiếp nối.

Việc xét chọn được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và minh chứng về đóng góp của cá nhân, chú trọng giá trị học thuật, hiệu quả thực tiễn và tầm ảnh hưởng. Quy trình tiếp nhận, thẩm định và công nhận chất lượng chuyên môn và giá trị thực chất của những đóng góp được tôn vinh là nền tảng để phát triển giải thưởng bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố và phát động Giải thưởng năm 2027. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Giải thưởng năm 2027 gồm bốn hạng mục: Giải Sáng tạo; Giải Cống hiến; Giải Thành tựu; Giải Kiến tạo. Đối tượng được đề cử là cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Dự kiến, ở giải thưởng năm 2027, mỗi hạng mục vinh danh tối đa một cá nhân.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề cử từ ngày 9/11 đến hết ngày 21/2/2027. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 30/3/2027.

Giải thưởng này được ULAW khởi xướng năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm mang tên Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996-2026). Ở mùa giải đầu tiên (năm 2026), Ban tổ chức đã nhận được 485 đề cử từ các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trên cả nước.