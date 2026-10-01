'Đập đá' trong nhà hoang

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã cùng nhau góp tiền mua ma túy “đá” về sử dụng chung thì bị Công an xã Phước Hậu phát hiện, bắt giữ. Tiến hành test nhanh, xác định cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy “đá”. Ngày 30-9, Công an xã Phước Hậu cho biết, đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.HẬU