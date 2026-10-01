Công an Đắk Lắk thông tin vụ bắt nhóm trộm tài sản hơn 3,5 tỷ đồng tại chùa

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm tài sản tại chùa P.V, xã Krông Bông.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về vụ án trộm cắp tài sản tại chùa.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vụ trộm xảy ra vào đêm 16, rạng sáng 17/2/2026, tức đêm giao thừa Tết Bính Ngọ. Kẻ gian đột nhập phòng ngủ của trụ trì, cạy phá tủ, lấy tiền mặt và nhiều tài sản khác với tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm những người liên quan.

Đến ngày 15/8/2026, công an bắt giữ Hà Văn Yên (38 tuổi), Ngô Văn Hòa (37 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi), cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, Yên có 3 tiền án, Hòa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Yên.

Theo kết quả điều tra, ngày 16/2, Thanh lái ô tô chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến chùa P.V. Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập, cạy phá tủ lấy tài sản.

Sau khi gây án, cả nhóm lên ô tô tẩu thoát về Gia Lai. Yên sau đó dùng tiền trộm cắp được mua một chiếc ô tô.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trước khi gây án, các bị can đã theo dõi, nắm kỹ hoạt động của chùa P.V. Nhóm này thực hiện hành vi nhanh, để lại ít dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, số tài sản bị trộm trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng gồm tiền mặt và một số tài sản khác, do nhiều người quyên góp để xây dựng chùa.

“Dù công tác điều tra gặp nhiều khó khăn nhưng các trinh sát đã nỗ lực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm ra dấu vết, bắt giữ các bị can. Chuyên án thành công đã mang lại niềm tin cho phật tử, quần chúng nhân dân”, Đại tá Võ Duy Tuấn chia sẻ.

Tại cơ quan công an, nhóm bị can còn khai nhận đã thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa trên địa bàn Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.