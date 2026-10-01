Trung Quốc chấn chỉnh tình trạng xây dựng hình tượng giả trên mạng

Chiến dịch tập trung chấn chỉnh 5 nhóm vấn đề, trong đó có tình trạng giả mạo hoàn cảnh của các nhóm yếu thế như trẻ em, nông dân, người dân vùng khó khăn, người khuyết tật, bệnh nhân… nhằm thu hút người theo dõi và trục lợi; bịa đặt trình độ, nghề nghiệp chuyên môn, làm giả lý lịch, thành tích, chức danh, chứng chỉ hoặc giả danh bác sĩ, luật sư, giáo viên để tư vấn, đào tạo, bán hàng, dẫn người dùng sang các kênh khác nhằm kiếm lợi. Một số trường hợp còn sử dụng từ khóa mơ hồ để né tránh yêu cầu xác minh chuyên môn và phát tán thông tin sai lệch.

Chiến dịch cũng nhằm chấn chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, âm thanh, video giả nhằm mạo danh người nổi tiếng, quảng cáo, tiếp thị hoặc giả danh người khác trong các sự kiện được quan tâm để thu hút sự chú ý, kêu gọi quyên góp; sử dụng tên, hình ảnh người nổi tiếng nhằm tạo cảm giác được ủy quyền.

Bên cạnh đó là các tài khoản cổ súy lối sống xa hoa, dàn dựng hình ảnh “con nhà giàu”, xây dựng hình tượng khởi nghiệp, làm giàu nhanh để bán hàng, khóa học, dịch vụ; giả danh chuyên gia phong thủy, chiêm tinh, huyền học, lợi dụng nội dung mê tín để bán hàng, xem bói và trục lợi.

Ngoài ra, chiến dịch tập trung xử lý tình trạng bịa đặt, dàn dựng các tình huống xung đột như hoạt động thiện nguyện, cứu trợ, quyên góp; dựng chuyện bạo lực gia đình, bắt cóc, thất lạc và các xung đột xã hội nhằm thu hút người xem, kích động tâm lý hoang mang, phẫn nộ; hoặc cố tình hạ thấp, bôi xấu địa phương, nhóm người nhằm tạo xung đột.

Trung Quốc sẽ tăng cường xử lý, đình chỉ hoặc đóng các tài khoản, nền tảng vi phạm. Các nền tảng phải nâng cao công tác kiểm duyệt, đồng thời không được lợi dụng các nhãn như “hư cấu”, “do AI tạo ra”, “tiếp thị” hay “đăng lại” để né tránh trách nhiệm. Nội dung giả mạo cũng bị cấm xuất hiện trong các bảng xếp hạng, vị trí đề xuất; các hành vi giả danh chuyên gia, lừa đảo người cao tuổi hoặc bôi xấu nông thôn, nông dân sẽ bị xử lý nghiêm.