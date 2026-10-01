'Bản án' nào cho Song Min Ho (WINNER)

Vào ngày 1/10, Thẩm phán Seong Jun-gyu thuộc Tòa án Quận Tây Seoul (Phòng Hình sự số 10) đã tuyên phạt Song Min Ho một năm tù, cho hưởng án treo trong hai năm, với cáo buộc vi phạm 'Luật Nghĩa vụ Quân sự'. Song Min Ho bị cáo buộc vắng mặt không phép tại nơi làm việc trong 102 ngày, khi đang thực hiện nghĩa vụ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng (nhân viên dịch vụ xã hội), trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Tòa án nhấn mạnh rằng, nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiết yếu đối với sự tồn vong và an ninh quốc gia, và các nhân viên phục vụ cộng đồng cũng không được miễn trừ nghĩa vụ này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, hình phạt hình sự và các yêu cầu hành chính về nghĩa vụ phục vụ hoạt động ở những khía cạnh khác nhau. Việc nhận án treo trong phiên tòa hình sự vì vi phạm 'Luật Nghĩa vụ Quân sự' không tự động xóa bỏ khoảng thời gian phục vụ bị thiếu hụt do việc vắng mặt gây ra. Khi bản án có hiệu lực, các thủ tục để bù đắp 102 ngày vắng mặt không phép, thời gian cụ thể được nêu trong cáo trạng của bên công tố, có thể sẽ được tiến hành. Do đó, việc "tránh được án tù giam thực tế" không đồng nghĩa với việc "đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ quân sự".

Điểm đáng chú ý của vụ án này là vấn đề không chỉ dừng lại ở hành vi sai phạm của cá nhân Song Min Ho. Tòa án cũng tuyên phạt người giám sát chịu trách nhiệm quản lý quá trình phục vụ của anh, một người mang họ Lee, mức án mười tháng tù treo, trong hai năm. Tòa án xác định rằng, Lee đã tạo điều kiện cho sự lơ là nhiệm vụ bằng cách để mặc cho Song Min Ho vắng mặt mà không kiểm soát, đồng thời ký vào các sổ sách (như bảng phân công trực ban) để tạo vẻ như Song vẫn có mặt làm việc. Điều này làm nổi bật lý do tại sao vấn đề nghĩa vụ quân sự không thể chỉ được xem xét đơn thuần như một vấn đề trách nhiệm cá nhân. Khi xuất hiện tại tòa vào ngày hôm đó, Song Min Ho phát biểu: "Tôi đã suy ngẫm sâu sắc. Tôi sống trong sự hối tiếc mỗi ngày và thực sự xin lỗi những người đã dành cho tôi nhiều tình cảm". Tuy nhiên, khi được hỏi liệu anh có còn phủ nhận cáo buộc thông đồng với cấp trên từ trước hay không, anh trả lời: "Tôi phủ nhận điều đó". Anh không phản hồi các câu hỏi của báo giới về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình như thế nào trong thời gian tới.

Lý do khiến vụ việc này gây xôn xao đặc biệt lớn, vượt xa những bê bối người nổi tiếng thông thường nằm ở bối cảnh thể chế đặc thù của chế độ nghĩa vụ quân sự trong xã hội Hàn Quốc. Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ công, không thể chỉ được lý giải qua đời sống cá nhân hay các lựa chọn nghề nghiệp của một cá nhân. Đối với những người nổi tiếng, vốn dựa vào sự ủng hộ của công chúng, tầm ảnh hưởng xã hội lớn lao khiến cách họ thực hiện nghĩa vụ quân sự trở thành tâm điểm chú ý và giám sát gắt gao từ dư luận. Tòa án cũng ghi nhận sự quan tâm lớn của công chúng đối với vấn đề nghĩa vụ quân sự của những người làm trong ngành phát thanh truyền hình khi đưa ra phán quyết.

Xét từ góc độ xã hội học, vấn đề nghĩa vụ quân sự không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý về việc tuân thủ luật pháp, nó còn chạm đến khái niệm công bằng và sự chia sẻ gánh nặng một cách bình đẳng giữa các thành viên trong xã hội. Mặc dù điều này không có nghĩa là người nổi tiếng phải chịu những tiêu chuẩn khắt khe hơn so với công dân bình thường, nhưng không thể phủ nhận rằng, hành động của những người của công chúng mang ý nghĩa biểu tượng xã hội sâu sắc. Tranh cãi xoay quanh vụ việc này kéo dài dai dẳng vì nó đã vượt ra khỏi vấn đề đơn thuần về sự có mặt tại nơi làm việc để trở thành một câu hỏi rộng lớn hơn: Ai là người gánh vác nghĩa vụ công, và gánh vác bằng cách nào?

Hơn nữa, vụ việc này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phơi bày cả trách nhiệm cá nhân lẫn những khiếm khuyết trong công tác giám sát của thể chế. Việc tòa án đưa ra phán quyết không chỉ đối với hành vi vắng mặt không phép của Song Min Ho mà còn đối với sự tắc trách của những người có trách nhiệm giám sát anh cho thấy,9 hệ thống phục vụ cộng đồng không thể chỉ dựa vào sự tự giác của cá nhân. Để hệ thống vận hành hiệu quả, cơ chế quản lý và giám sát cũng cần phải đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình nhất định.

Tất nhiên, phán quyết hiện tại mới chỉ là kết quả của phiên tòa sơ thẩm. Trách nhiệm hình sự cuối cùng của Song Min Ho và thời điểm anh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào việc có kháng cáo hay không và phán quyết cuối cùng là gì. Thực tế là, ngay cả sau khi có tuyên án, Song Min Ho vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào về kế hoạch tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.

Suy cho cùng, đối với Song Min Ho, vụ việc này không kết thúc ở bản án một năm tù treo (thời gian thử thách hai năm) do tòa tuyên án. 102 ngày đã trôi qua rất có thể sẽ trở thành khoảng thời gian nghĩa vụ mà anh bắt buộc phải hoàn thành theo quy định hành chính. Trong khi bản án hình sự giải quyết trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm trong quá khứ, thì việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ lại là vấn đề riêng biệt liên quan đến việc hoàn tất nghĩa vụ còn dang dở. Một 'ngôi sao' từng thu hút ánh nhìn của vô số khán giả trên sân khấu giờ đây đã bước vào giai đoạn phải đối mặt với cả sự soi xét của công chúng lẫn sức nặng của trách nhiệm pháp lý và hành chính. Rốt cuộc, câu hỏi quan trọng nhất đặt ra từ sự việc này không nằm ở mức độ nghiêm trọng của hình phạt, mà là làm thế nào để khôi phục niềm tin đối với việc thực hiện nghĩa vụ công?