Người phụ nữ đầu độc chết 14 chủ nợ bằng xyanua bị tuyên 3 án tử hình: Bí ẩn lọ xyanua không dấu vân tay

Trong phiên tòa diễn ra vào tuần trước, Sararat bị tuyên án tử hình liên quan đến cái chết của nạn nhân Chantharat Wongkraisin, 43 tuổi, xảy ra tại tỉnh Phetchaburi vào ngày 15/8/2022.

Bên cạnh án phạt tù, tòa án buộc bị cáo bồi thường cho chồng nạn nhân 60.000 baht (khoảng 46 triệu đồng), cộng thêm lãi suất 5% mỗi năm tính từ ngày xảy ra vụ việc cho đến khi thanh toán xong.

Đây là vụ thứ 8 trong tổng số 15 vụ án mà Sararat bị điều tra, bao gồm 14 vụ giết người và một vụ âm mưu giết người. Qua 8 vụ đã có phán quyết, người phụ nữ này lĩnh ba án tử hình, hai án chung thân và được tuyên vô tội trong ba vụ.

Phản hồi trước tòa, hai luật sư bào chữa là Chaiya Khum-am và Thanchaya "Pat" Eksuwannarat cho biết thân chủ của họ không chấp nhận phán quyết và chắc chắn sẽ kháng cáo. Phía luật sư không đồng tình với cách đánh giá chứng cứ của tòa, đặc biệt là các suy luận liên quan đến dữ liệu điện thoại.

Theo cáo trạng, Sararat bị truy tố về tội giết người có chủ ý nhằm chiếm đoạt lợi ích, che giấu hành vi phạm tội cũng như tội làm nhiễm độc thực phẩm, thuốc men dẫn đến hậu quả chết người.

Trong vụ án của Chantharat, tòa xác định bị cáo đã đặt mua xyanua vào ngày 9/8/2022. Sáu ngày sau, Sararat hẹn gặp nạn nhân tại một trạm xăng gần nhà ở Phetchaburi với lý do trả lại khoản tiền 70.000 baht đầu tư cho vay và 26.800 baht vay riêng, đồng thời đưa cho nạn nhân một loại thuốc được cho là để điều trị di chứng hậu Covid-19.

Sararat khi bị bắt. Ảnh: Nation Thailand

Theo nhận định của tòa, cuộc hẹn vốn được lên lịch vào ngày 12/8 nhưng bị cáo đã dời sang ngày 15/8 vì biết chồng con nạn nhân sẽ ở nhà vào ngày nghỉ lễ, việc chọn gặp ở trạm xăng cũng nhằm tránh sự chú ý. Sau cuộc gặp đó, nạn nhân Chantharat trở về nhà, rơi vào trạng thái bất tỉnh và qua đời tại Bệnh viện Cha-am.

Dù không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy Sararat hạ độc, các thẩm phán khẳng định chuỗi bằng chứng gián tiếp đã đủ sức thuyết phục để vượt qua mức độ nghi ngờ hợp lý.

Một chuyên gia pháp y làm chứng rằng triệu chứng của Chantharat, bao gồm thiếu oxy cấp tính ảnh hưởng đến tim, não và tình trạng máu có tính axit bất thường, hoàn toàn trùng khớp với biểu hiện ngộ độc xyanua liều cao.

Tòa án cũng chỉ ra sự tương đồng rõ rệt giữa vụ án này và các trường hợp khác, khi các nạn nhân đều từng nhận thức ăn, đồ uống hoặc thuốc từ Sararat trước khi xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Việc không có nhân chứng cũng được tòa xem xét như một phần của hành vi che giấu tội phạm.

Phía bào chữa đã bác bỏ những lập luận này. Luật sư Chaiya cho rằng động cơ tài chính mà công tố viên đưa ra là thiếu thuyết phục, bởi khoản nợ vài chục nghìn baht quá nhỏ bé so với dòng tiền hơn 60 triệu baht từng giao dịch qua tài khoản của Sararat.

Ông cũng đặt nghi vấn về lọ xyanua được dùng làm tang vật chung cho cả 15 vụ án nhưng lại không hề có dấu vân tay của bị cáo, đồng thời nhấn mạnh nhiều sao kê ngân hàng và dữ liệu điện thoại có lợi cho Sararat chưa được đưa ra trước tòa.

Cho đến nay, Sararat vẫn một mực phủ nhận hành vi phạm tội và không hề tỏ ra hối hận. Quá trình xét xử các vụ án còn lại vẫn đang tiếp diễn, với phán quyết tiếp theo dự kiến được công bố vào ngày 25/11 liên quan đến cáo buộc âm mưu sát hại nạn nhân Kantima Phaesa-at.