Hơn 1 tỷ đồng thoát khỏi tay kẻ lừa đảo trong gang tấc
Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một người dân bảo toàn số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng trước kịch bản thao túng tinh vi.
Kịch bản thao túng và bẫy lừa đảo tinh vi
Theo đó, chiều ngày 30/9, bà L.T.M, (trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ công an xã Tứ Mỹ.
Các đối tượng hăm dọa thông tin cá nhân của bà bị lộ và đang liên quan đến một đường dây ma túy lớn. Kẻ gian liên tục thao túng tâm lý, cấm bà kể với người thân.
Sau khi biết bà M. có hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, chúng ép bà ra ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm, đồng thời dạy sẵn kịch bản đối phó với nhân viên ngân hàng.
Ngăn chặn kịp thời tại quầy giao dịch
Khi bà M. đến Agribank chi nhánh Nầm làm thủ tục, giao dịch viên thấy bà lo lắng, có nhiều biểu hiện bất thường. Nghi ngờ khách hàng bị lừa, ngân hàng lập tức báo cho Công an xã Tứ Mỹ.
Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại quầy, thuyết phục bà M. dừng giao dịch.
Tại trụ sở, sau khi nghe giải thích về thủ đoạn tội phạm công nghệ cao, bà M. mới bừng tỉnh và nhận ra mình suýt mất trắng tài sản tích cóp.
Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan pháp luật không làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của người lạ và báo ngay cho công an khi gặp tình huống nghi vấn.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hon-1-ty-dong-thoat-khoi-tay-ke-lua-dao-trong-gang-tac-541499.html