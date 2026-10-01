Hơn 1 tỷ đồng thoát khỏi tay kẻ lừa đảo trong gang tấc

Kịch bản thao túng và bẫy lừa đảo tinh vi

Theo đó, chiều ngày 30/9, bà L.T.M, (trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ công an xã Tứ Mỹ.

Lực lượng Công an phân tích, giải thích cho nạn nhân hiểu về các hình thức lừa đảo.

Các đối tượng hăm dọa thông tin cá nhân của bà bị lộ và đang liên quan đến một đường dây ma túy lớn. Kẻ gian liên tục thao túng tâm lý, cấm bà kể với người thân.

Sau khi biết bà M. có hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, chúng ép bà ra ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm, đồng thời dạy sẵn kịch bản đối phó với nhân viên ngân hàng.

Ngăn chặn kịp thời tại quầy giao dịch

Khi bà M. đến Agribank chi nhánh Nầm làm thủ tục, giao dịch viên thấy bà lo lắng, có nhiều biểu hiện bất thường. Nghi ngờ khách hàng bị lừa, ngân hàng lập tức báo cho Công an xã Tứ Mỹ.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại quầy, thuyết phục bà M. dừng giao dịch.

Tại trụ sở, sau khi nghe giải thích về thủ đoạn tội phạm công nghệ cao, bà M. mới bừng tỉnh và nhận ra mình suýt mất trắng tài sản tích cóp.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan pháp luật không làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của người lạ và báo ngay cho công an khi gặp tình huống nghi vấn.