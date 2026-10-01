Dùng chiêu góp vốn mua hàng, chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng

Chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn huy động vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh ngày 12/6/1990, trú K146 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025, Hạnh lợi dụng mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Để tạo niềm tin với những người góp vốn, Hạnh sử dụng hình ảnh, video về hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội. Sau đó, bị can tự đưa ra giá trị từng lô hàng, mức lợi nhuận dự kiến và thời gian hoàn vốn để thuyết phục người khác chuyển tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Mỹ Hạnh liên quan vụ chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng. (Ảnh: CA)

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, những thông tin về hoạt động kinh doanh các lô hàng trên không đúng với thực tế.

Sau khi nhận tiền, Hạnh dùng một phần để trả tiền gốc, lợi nhuận cho những người đã góp vốn trước đó. Việc này nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động thêm số tiền lớn hơn từ những người khác.

Tiền góp vốn được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân

Cơ quan điều tra xác định, Hạnh thực tế không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin với những người góp vốn.

Thay vào đó, số tiền nhận được được Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích khác như trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và tiếp tục thanh toán cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đà Nẵng tìm thêm người bị hại

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào từng chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự sớm liên hệ cơ quan điều tra để trình báo.

Người dân có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Thanh An qua số điện thoại 0905.680.890 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra đề nghị những người liên quan phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ án.