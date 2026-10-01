Bắt nhóm trộm đột nhập phòng trụ trì, lấy 3,5 tỷ đồng

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ trộm tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng xảy ra tại Chùa Phước Vân, thuộc thôn 23, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an cung cấp thông tin tại họp báo

Theo điều tra, vào đêm 16, rạng sáng 17/2/2026, đúng đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các đối tượng đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì Chùa Phước Vân, cạy phá tủ gỗ và lấy đi toàn bộ số tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Vụ việc xảy ra tại khu vực hẻo lánh, thời điểm đêm khuya, nhà chùa đang tập trung làm lễ cúng Giao thừa tại Chính điện nên công tác truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, hệ thống camera trong khuôn viên chùa chỉ có một thiết bị nhưng không được lắp thẻ nhớ, không ghi nhận được hình ảnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu thập được rất ít tài liệu, dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Hà Văn Yên (SN 1988), Ngô Văn Hòa (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, Yên có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Hòa có một tiền án về tội danh này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 16/2, Thanh điều khiển xe Ford Ranger chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến Chùa Phước Vân. Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập vào chùa, cạy tủ gỗ lấy tài sản rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát về Gia Lai theo Quốc lộ 14C.

Sau vụ trộm, Yên dùng tiền chiếm đoạt được để mua một xe ô tô Ford Raptor.

Mở rộng điều tra, Công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm tại các chùa ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở thờ tự không nên cất giữ lượng tài sản lớn tại phòng ngủ hoặc khu vực sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra camera, hệ thống cửa, khóa tủ và lắp đặt thiết bị cảnh báo chống đột nhập. Các chùa cần bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản trong thời gian diễn ra các buổi lễ lớn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.