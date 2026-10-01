Hơn 24.000 tấn phân bón giả xuất xứ Bỉ tuồn ra thị trường

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đã mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án sản xuất phân bón giả

Trước đó, ngày 15/9, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can gồm Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Cơ quan công an thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón được xác định dùng để sản xuất, pha trộn, đóng gói hàng giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc và các đại lý ở nhiều địa phương.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhập khẩu phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan.

Sau đó, nhóm này thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ Bỉ nhằm hưởng chênh lệch khoảng 4.100-4.300 đồng/kg.

Bên trong kho chứa phân bón giả

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán hơn 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, trị giá hơn 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành.

Đáng chú ý, trong số này chỉ có 461 tấn thực sự có nguồn gốc Bỉ. Hơn 23.700 tấn còn lại không có xuất xứ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc này, với tổng trị giá hơn 154,5 tỷ đồng. Các đối tượng bị xác định thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Ngày 25/9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh, để điều tra cùng về hành vi trên.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý, cá nhân từng mua hoặc sử dụng phân bón của 4 công ty liên quan chủ động cung cấp thông tin, bảo quản hóa đơn, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại để phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an cung cấp thông tin vụ án

Người dân, đại lý vật tư nông nghiệp được khuyến cáo kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, mã số phân bón, chất lượng từng lô hàng và lưu giữ đầy đủ chứng từ khi giao dịch.