Bắt giữ 2 đối tượng mua bán hàng nghìn viên ma túy

Ngày 1.10, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa phối hợp với Công an Lào bắt giữ 2 đối tượng buôn bán trái phép chất cấm, thu giữ hàng nghìn viên ma túy.

Danh tính các đối tượng là: Thạo Công Trang (SN 2000, trú tại bản Hua Khăng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào); Thạo Nong Lăm (SN 1983, trú tại bản Na Cáy, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Trước đó, ngày 29.9, tại khu vực ngã ba Sốp Bâu (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Viêng Xay bắt quả tang Thạo Công Trang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.200 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan.

Công an Sơn La phối hợp với công an Lào bắt giữ đối tượng, thu hơn 2.200 viên ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng 2 nước tiếp tục bắt khẩn cấp Thạo Nong Lăm, khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngoài số ma túy trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 26 lọ ma túy dạng nước dùng để pha chế với nước đun lá Kathom được thẩm lậu từ Thái Lan, 9 điếu thuốc lá điện tử, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 19 triệu kíp.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ một số tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ việc, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc góp phần thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Sơn La và tỉnh Hủa Phăn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới hai nước.