Danh tính thực sự của chiếc 'iPhone 18 Pro' chưa bóc seal

Một đoạn video đang lan truyền rộng rãi ghi lại cảnh một người đàn ông bị phát hiện định bán chiếc iPhone 18 Pro 'fake' được cho là hàng mới, chưa bóc hộp tại một cửa hàng thu mua điện thoại cũ.

Gần đây, một người đàn ông đã đến một cửa hàng thu mua tại Shin-Okubo, Tokyo, để bán chiếc iPhone 18 Pro chưa bóc hộp. Tuy nhiên, khi nhân viên đặt tấm phim hiển thị từ trường lên vỏ hộp để kiểm tra phản ứng của nam châm MagSafe, họ đã phát hiện sự khác biệt so với sản phẩm chính hãng.

Khi mở gói hàng, người ta phát hiện một vật nặng bằng kim loại bên trong hộp thay vì chiếc iPhone. Vật này dường như được đặt vào để mô phỏng trọng lượng của một chiếc điện thoại thông minh thực thụ. Do iPhone chính hãng có chứa nam châm phục vụ tính năng MagSafe, một hoa văn đặc trưng thường sẽ xuất hiện khi đặt thiết bị lên tấm phim hiển thị từ trường.

Sự khác biệt quan trọng nhất của iPhone 18 Pro năm nay là modem 5G tự phát triển mới nhất của Apple, C2. Cải tiến lớn so với C1X là việc C2 bổ sung khả năng hỗ trợ mạng 5G sóng milimet (mmWave). Công nghệ này mang lại tốc độ tải xuống 5G nhanh nhất, mặc dù tín hiệu chỉ truyền được trong khoảng cách ngắn và khả năng xuyên qua các tòa nhà bị hạn chế.